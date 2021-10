De Dutch Design Week door de ogen van designstudent Evelien

Evelien is designstudent aan de kunstschool SintLucas. De Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven voelt voor haar dan ook aan als een warm bad. Een prachtige speeltuin waar ze ideeën en inspiratie opdoet. Er is zoveel te zien en te ervaren, dat het lastig is om een lijstje met favorieten samen te stellen. Toch doet ze een poging in haar vlog. Je kunt nog tot en met zondag struinen over de DDW en misschien ontdek je zelf nog wat prachtige dingen.

Wachten op privacy instellingen...