Man uit Roosendaal opgepakt voor drugshandel, na info uit Skychat

De politie heeft donderdag twee mannen opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. Het gaat om een 32-jarige man uit Roosendaal en een 20-jarige Belg. Die laatste had twee kilo cocaïne bij zich toen hij werd gearresteerd.

De politie kwam het tweetal op het spoor dankzij informatie uit het onderzoek naar de chatdienst Sky. Dat speurwerk leidde naar twee huizen in Roosendaal en twee bedrijfspanden in Heerle en Wouw. Die zijn donderdag doorzocht.

Verborgen ruimte

Bij een van de panden werd de Belgische verdachte op heterdaad betrapt. Er lag twee kilo cocaïne in een verborgen ruimte in zijn auto. De drugs en de auto zijn in beslag genomen.

In het woning van de man uit Roosendaal werd zo'n honderd gram hasj gevonden, contant geld, een duur horloge en luxe merkkleding. Die spullen zijn in beslag genomen. Allebei de mannen zitten vast voor verder onderzoek.