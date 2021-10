Afvalbakken in Boxtel verdwijnen: 'Dit is een hele domme bezuiniging'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Prullenbakken weghalen als bezuiniging: 'heel dom'

Het is geen 1 april grap, het staat echt in de bezuinigingsplannen van de gemeente Boxtel: een groot deel van de prullenbakken op straat moeten verdwijnen. De inwoners van Boxtel vinden massaal dat het een dom idee is. Ook de politiek reageert verbijsterd. "Als de prullenbakken verdwijnen, ligt het afval op straat, komen de ratten en dan kunnen we die gaan bestrijden", is één van de reacties op straat.

Met het verwijderen van nog een onbekend aantal openbare prullenbakken wil de gemeente in het eerste jaar 36.000 euro bezuinigen. Dat moet in het vierde jaar oplopen tot een besparing van 60.000 euro.

"Dan zullen we straks geld moeten uitgeven aan het bestrijden van ratten."

Mirjam Bemelmans is fractievoorzitter van oppositiepartij PVDA-GroenLinks in Boxtel. "De prullenbakken moeten allemaal blijven staan", reageert het raadslid. "Het is absoluut geen goed idee om hierop te bezuinigen. De problemen die hiermee ontstaan gaan ons veel meer geld kosten." En daar zijn veel inwoners van het dorp het mee eens. "Als er minder bakken zijn, komt het afval op de straat terecht", vertelt een vrouw in de winkelstraat van Boxtel. "En waar zwerfvuil is, zijn ratten", wordt er aangevuld. En precies daar doelt Belemans op. "Dan zullen we straks geld moeten uitgeven aan het bestrijden van ratten. En gaan we ons aan elkaar ergeren omdat er meer rommel ligt. Dat willen we niet."

"Op mijn werk wordt straks bezuinigd."

Sociaal werkbedrijf WSD leegt de prullenbakken. Als er straks minder zijn, gaan de kosten omlaag. André van Dongen haalt namens de WSD het afval op. "Wij vinden het echt heel vervelend", vertelt André. "Op mijn werk wordt straks bezuinigd. Maar wat doe ik eraan, ik voer alleen mijn opdracht uit." Naast het legen van de bakken, ruimt hij ook het zwerfafval in het centrum van Boxtel op. Hij ziet door de aangekondigde bezuinigingen juist meer werk ontstaan: "Als er minder bakken zijn, is er meer zwerfafval. En dat moet ik allemaal gaan prikken."

"De prullenbakken zijn een detail in een veel groter probleem."

In de bezuinigingsstukken van de gemeente wordt al rekening gehouden met ‘een verminderd beeld in de openbare ruimte’. Ofwel: zwerfafval hoort er straks bij. Daar is ondernemer Marc van Son helemaal niet blij mee. "Dan moeten wij als ondernemers straks zelf de straat schoon gaan maken. Het moet toch een beetje aantrekkelijk blijven hier." De inwoners van Boxtel zijn absoluut niet van plan om de openbare weg te gaan opruimen. "Ja, die is gek. Dat kan Boxtel wel willen, maar dat doen we niet. Laat die prullenbakken gewoon staan." Bezuinigingen dus, daar draait alles om. "De prullenbakken zijn een detail in een veel groter probleem", vertelt Bemelmans. "We komen gewoon geld te kort en daarom moeten we met onze vuist op tafel slaan in Den Haag. Hier hebben wij een tekort van vijf miljoen euro maar prullenbakken verwijderen is niet de oplossing."

