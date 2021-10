Jonge honden helpen NAC aan overwinning: 'Er is nu perspectief'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Jongelingen Kotzebue, Van Schuppen en Azzgari zijn belangrijk voor NAC tegen MVV.

De jeugd van NAC speelde vrijdagavond een belangrijke rol in de 3-0 overwinning op MVV. Aanvaller Vieri Kotzebue maakte zijn basisdebuut in het Rat Verlegh Stadion en scoorde, net als middenvelder Boris van Schuppen. Daarnaast staat Yassine Azzagari al een tijdje in de basis van de Bredase club en wordt wekelijks beter. "In vergelijking met vorig jaar is er nu perspectief voor de jeugd", zo zegt die.

'Boris uit Breda, Boris uit Breda!', het galmde vrijdagavond door het Rat Verlegh Stadion in Breda. De supporters van NAC hebben hun nieuwe local hero gevonden. Boris van Schuppen, product van de jeugdopleiding, scoorde de 3-0 tegen MVV en gooide daarmee de wedstrijd in het slot.

"Scoren in het Rat Verlegh Stadion is een droom die uitkomt."

Het was de tweede goal voor Van Schuppen dit seizoen, maar de eerste in een thuiswedstrijd waar bijna 15.000 mensen op de tribunes zaten. "Fantastisch moment en eentje waar ik naar snakte", zegt de geboren en getogen Bredanaar. "Ik spreek wel eens met vrienden af wat ik ga doen als ik scoor, maar ik vergeet het gewoon weer. Nu ook, ik liep maar naar de zijkant en sprong zo hoog mogelijk. Het was eigenlijk een standaard-juich, maar ach, het is een droom die uitkomt."

Zijn collega Vieri Kotzebue had op dat moment zijn hoogtepunt al gehad. In de eerste helft maakte hij de 2-0. Een intikkertje, maar hij stond wel op de juiste plek. Bovendien was het zijn debuut in de basis. "Ik kom van de jeugd en ben blij met alle invalbeurten", zegt de jonge vleugelaanvaller. "Maar nu mocht ik ook starten en dat geeft mij veel vertrouwen. Ik ben blij dat ik de trainer met de goal iets terug heb kunnen geven. Op naar meer!"

"In vergelijking met vorig jaar is er nu perspectief voor de jeugd."

Ook Yassine Azzagari voelt het vertrouwen van coach Edwin de Graaf. De door NAC opgeleide middenvelder staat al weken in de basis en gaat steeds beter presteren. "Het is heerlijk dat wij jonge spelers een kans krijgen", zegt Azzagari. "In vergelijking met vorig jaar is er nu perspectief voor de jeugd. De trainer is oprecht en laat zien dat de beste gewoon speelt. En iedereen kan dat bewijzen op de training." Daarbij krijgen de jonge honden alle hulp van de meer ervaren spelers. "Iedereen is met me bezig", vervolgt de middenvelder. "Dion, Thom, Ruben en Ralf helpen mij en de anderen. Dat is fijn. Als ze zaken herhalen, ga je dingen sneller herkennen. Heerlijk!"

De prestaties van jonge voetballers zijn vaak wat instabiel. De ene keer heel goed en de andere keer weer ondermaats. Eigenlijk hetzelfde als de resultaten van NAC dit seizoen. Toch weten de jonge honden van de Bredase club zich met hun strijdlust te onderscheiden. "We zijn allemaal heel gretig", zegt Kotzebue met een glimlach. Zijn teamgenoot Azzagari vult aan: "Ik ken Boris en Vieri natuurlijk al wat langer en die kunnen goed voetballen. Maar ze hebben ook pit en dat is natuurlijk een perfecte combinatie. Ikzelf ben ook heel hongerig en het gaat nu lekker. Nu gaat het goed, maar straks als het wat minder gaat moeten we ook ons mannetje staan." "We moeten hard blijven werken en dan komt het goed. Ook met NAC", zo besluit Boris van Schuppen.

