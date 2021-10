Dankzij de jeugd wint NAC met gemak van MVV

NAC heeft vrijdagavond in eigen stadion met gemak van MVV gewonnen. In Breda werd het voor bijna 15.000 toeschouwers 3-0 voor de thuisploeg. Spits Ralf Seuntjens scoorde de 1-0 en de andere doelpunten werden gemaakt door twee jongelingen. Vieri Kotzebue en Boris van Schuppen legden er allebei eentje in.

NAC mist scorend vermogen en de Bredase ploeg is veel te wisselvallig. Dat is in een notendop de verklaring waarom de mannen van trainer Edwin de Graaf zo laag (15e) op de ranglijst staan. Afgelopen maandag was daar een goed voorbeeld van. Een matige eerste helft en een goede tweede. De doelstelling om mee te doen om de bovenste twee plakken is dan ook bijna geruisloos overgegaan in het halen van de nacompetitie.

Maar de komende tijd is er de mogelijkheid voor NAC de weg naar boven in te zetten, want de komende acht duels speelt het tegen teams uit het rechterrijtje. MVV was vrijdagavond de eerste uit die reeks. De Limburgse voetballers waren vanwege de vele files aan de late kant waardoor de wedstrijd tien minuten later begon en hun supporters hadden vooral ook andere problemen.