Veel goals bij Jong PSV, FC Den Bosch verspeelt grote voorsprong

In de Keuken Kampioen Divisie wisten van de Brabantse clubs alleen NAC, FC Den Bosch, Helmond Sport en Jong PSV punten te pakken. FC Eindhoven verloor van Jong Ajax en TOP Oss moest de betere erkennen in Jong FC Utrecht.

Dordrecht - FC Den Bosch: 3-3 FC Den Bosch nam één punt mee naar huis na een zwaarbevochten gelijkspel tegen Dordrecht. De Bosschenaren leken te gaan winnen, maar Dordrecht zette aan en in de laatste minuut van de blessuretijd dompelde invaller Alessio Miceli Den Bosch in rouw. Bij rust stonden de Bosschenaren nog met 0-3 voor.

Eindhoven - Jong Ajax: 1-3

FC Eindhoven verloor voor de eerste keer in deze eerste divisie dit seizoen in eigen huis. Jong Ajax was de boosdoener. De ploeg wist de eer te redden door een fraaie goal van Barnabás Rácz in de 93e minuut.

Eindhoven eindigde de wedstrijd met tien spelers. Net voor het fluitsignaal kreeg aanvoerder Mawouna Amevor geel voor een overtreding. Nadat hij daar opzichtig voor klapte, gaf scheidsrechter Ruperti direct een tweede kaart.

