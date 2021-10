Opnieuw dode gevonden in dezelfde flatwoning in Tilburg

De politie doet vrijdagavond extra onderzoek in een flat op de Mozartlaan in Tilburg, waar eerder deze week een dode werd gevonden in een huis. In dezelfde woning werd vorig jaar al een dode vrouw gevonden. Een man die toen aanwezig was werd gearresteerd.

De technische recherche is met meerdere onderzoekers aanwezig in de flat. Het lichaam van het slachtoffer werd eerder deze week in het huis gevonden. Onbekend is of het om een man of vrouw gaat.

"We hebben toen al onderzoek gedaan. Het leek een natuurlijke dood, maar we hebben toch nog vraagtekens. Mede omdat er vorig jaar in dezelfde woning ook al iemand is gestorven", zegt een politiewoordvoerder.

Die zaak wordt nog steeds onderzocht.