Cesar Zuiderwijk (73) timmert aan de weg met beginnende band Sloper

Cesar Zuiderwijk is na de vervelende coronatijd, waarin vrijwel alle optredens stillagen, weer aan het optreden. Zijn band Golden Earring stopte nadat bij oprichter George Kooymans ALS werd vastgesteld. De 73-jarige drummer die in Baarle-Nassau woont, geeft tegenwoordig concerten met een nieuwe band, Sloper. Daarmee deed hij vrijdag voor het eerst Brabant aan. Sloper trad op in De Pul in Uden. Zaterdagavond is 013 in Tilburg aan de beurt.

"Eindelijk", verzuchtte Cesar, die tegenwoordig in Baarle-Nassau woont, zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant.

Vermoeiend

In 2019 presenteerde Sloper zich voor het eerst als beginnende band, op Eurosonic in Groningen. Daar behaalde Sloper de hoogste score qua kansen op doorbreken. "Dezelfde avond stonden al festivaldirecteuren aan de poort", vertelde Cesar. "We zouden eigenlijk al in 2020 op alle grote festivals gespeeld hebben. Dat ging niet door vanwege de coronacrisis en nu zijn we een clubtour aan het doen. We hebben net twee optredens achter de rug in Tivoli en De Pul. Die waren alle twee bijzonder leuk. Maar volgend jaar staan we weer lekker op festivals."

Het is wel weer even wennen om na zo'n lange tijd voor publiek te spelen. "Vermoeiend, haha. We speelden met Golden Earring natuurlijk heel veel, dan blijf je goed in vorm. Maar na zolang niet spelen, moet je toch weer even aan de bak. We hebben net drie dagen gerepeteerd, heel intensief, en daarna meteen twee dagen gespeeld. Deze zaterdagavond wacht 013 en zondag staan we in Nijmegen."

Tombola

Cesar vindt het heel erg leuk om na zoveel jaar Golden Earring weer eens onderaan de ladder te staan. '"Je speelt weer eens met nieuwe mensen en we hadden meteen een goede klik. Na de eerste keer bij elkaar zitten, bleek dat iedereen van ons muziek en teksten schrijft. We vormen dus een soort tombola. Je gooit er van alles in en dan komen er de meest verassende dingen uit. Heel verschillend ook."

Het eerste album van Sloper werd in coronatijd opgenomen en kreeg de naam 'Pulverise'. "En nu blijkt dat we ook live heel leuk op elkaar kunnen inspelen. Ik zit vlak naast Mario Goossens van Triggerfinger, the animal. Wij kunnen het heel erg goed vinden met elkaar. Het is wel even wennen om weer zelf de bus, waarmee we door het land reizen, zelf in- en uit te laden en mijn drumstel op te zetten. Maar dat is eigenlijk heel erg leuk. Terug naar een beginnend bandje, echt."

Therapeutisch

Volgens hem werkt het opstarten van een nieuwe band ook therapeutisch, na het plotselinge stoppen van Golden Earring. "Absoluut. ik ben hier heel erg blij mee. Het vooruitzicht dat ik niet meer met die intensiteit zou kunnen spelen, drong ineens tot me door. Dat zou ik heel erg gaan missen. Sloper is dus een geluk bij een ongeluk."

