Vik (6) raapt afval met zijn kleine broertje: dat is een lintje waard

Zes jaar is hij nog maar, maar Vik gaat meerdere keren per week in Tilburg de buurt door om afval op straat op te ruimen. "Eerst raapte hij alles met zijn blote handjes op, nu heeft hij een professionele grijper", vertelt zijn trotse moeder Kim.

Het levert hem een jeugdlintje op van de gemeente, een eerbetoon voor de bijzondere manier waarop hij zich inzet voor de samenleving. Vik raakte enthousiast toen hij vorig jaar op school een project kreeg over de natuur. "Hij vond het heel interessant en raakte ontzettend begaan met het groen in zijn omgeving", vertelt zijn moeder Kim Kuijpers.

"Met zijn blote handjes raapte hij alles op, zelfs sigarettenpeuken."

"Overal waar we liepen, sloeg hij aan het opruimen. Met zijn blote handjes raapte hij alles op, zelfs sigarettenpeuken." "Toen las ik dat je bij de gemeente een gratis afvalgrijper en plastic zakken kunt krijgen. Die hebben we meteen besteld, want dat is toch iets hygiënischer", vertelt moeder Kim.

En nu gaat Vik regelmatig naar buiten om troep op straat op te ruimen. "Mijn moeder past twee keer per week op en dan zegt hij: 'Kom oma, we gaan de natuur opruimen. Samen maken ze dan een opruimrondje. En het is echt een stuk schoner geworden in onze wijk", aldus Kim.

"Ook zijn broertje van drie is aangestoken met het opruimvirus."

De opruimacties van Vik oogsten veel bewondering van mensen uit de buurt. "Hij krijgt regelmatig complimentjes dat hij zo goed bezig is", zegt Kim " Vik heeft ook zijn broertje van drie aangestoken met het opruimvirus. En ook zijn vriendjes helpen inmiddels mee met afval rapen. Trots als een pauw is Vik op zijn lintje. En zijn ouders zijn mogelijk nog trotser. "Vic is best een onzeker jongetje, dus deze onderscheiding is voor hem echt iets groots. Dit is toch de generatie die het verschil moet maken. En als wij hem dat nu al mee kunnen geven, dan doen we dat heel graag." Nog zeven andere Tilburgse kinderen kregen een jeugdlintje: Abel (8 jaar): geeft mantelzorg aan zijn zieke vader, moeder en zus. Staat altijd voor iedereen klaar.

Hannah (17 jaar): geeft turnlessen, ruimt afval op, geef leiding aan Kindervakantiewerk.

Féline (13 jaar): heeft een groot hart voor de natuur, houdt schoonmaak- en opruimacties en activiteiten in het Wilhelminaparkt. Maakt iedere week zelf schoon in het park.

Lara (11 jaar): is sinds 2017 jeugdamassadeur van de Verbeeten Challenge, waarbij de collecteert, eten serveert tijdens sponsordiners en spreekbeurten houdt, is vrijwilliger bij het Kidsplein en bakt muffins voor eenzame mensen tijdens corona.

Nick (14 jaar): doet sinds groep 8 vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis. Hij helpt mee in de horeca en speelt spelletjes met de bewoners.

Laura (11 jaar): toen haar opa onwel werd tijdens het boodschappen doen, heeft zij hem gered door snel en slim handelen.

Ravi (10 jaar): gaat sinds de eerste lockdown bij mensen in de buurt langs om te helpen en klusjes te doen. Ruimt afval op op straat. Alle deze jonge Helden met een T. krijgen het jeuglintje op 20 november uitgereikt tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

