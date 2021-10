826 nieuwe coronagevallen in Brabant, hoogste dagaantal in drie maanden

Het RIVM meldt zaterdagmiddag 826 nieuwe coronagevallen in Brabant. Een dag eerder waren dat er nog 591. Het is de hoogste dagaantal sinds 24 juli.

Het RIVM meldt zaterdag 25 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus. Dat zijn er fors meer dan de tien sterfgevallen die een dag eerder werden gemeld, maar het staat niet vast of die mensen ook echt het afgelopen etmaal zijn overleden of dat hun overlijden later is geregistreerd.

Stijging landelijk gemiddelde

Vorige week zaterdag lag het aantal nieuwe besmettingen in Nederland nog op 3693, met een gemiddelde over zeven dagen van 3232 nieuwe positieve testen. Dat gemiddelde ligt nu op 4617.

LEES OOK: Aantal positieve coronatesten stijgt door, opnieuw hoogste aantal in weken