Huub Stevens en Aad de Mos zien mogelijkheden voor PSV op bezoek bij Ajax

Veel PSV-supporters zullen zondagmiddag met knikkende knieën kijken naar de topper tegen Ajax. Maar Huub Stevens en Aad de Mos geven de Eindhovenaren ook zonder Cody Gakpo en Noni Madueke een serieuze kans in de ArenA.

Daarnaast is het volgens Stevens een voordeel dat er nog onduidelijkheid is over de opstelling. “Gaat Schmidt met flankspelers spelen of twee spitsen? Niemand die het nog weet.”

“Ibrahim Sangaré is natuurlijk ook terug, daar hoor je niemand over”, begint De Mos met het benoemen van één van de positieve punten. Stevens verwacht dat de vervangers van Gakpo en Madueke juist gaan opstaan. “Zij hebben wat te bewijzen en krijgen nu de kans in een topwedstrijd. Dat kan heel goed uitpakken.”

“Natuurlijk heeft het nog zin om te gaan”, zijn Stevens en De Mos eensgezind. PSV gaat gehavend en niet in al te beste vorm naar Amsterdam toe maar vanuit de twee oud-trainers van PSV klinkt verrassend veel positiviteit.

Beide mannen waren onder de indruk van Ajax afgelopen dinsdag. De Amsterdammers wonnen in de Champions League dik van Borussia Dortmund. Toch ligt daar ook een kans voor de Eindhovenaren.

“In Amsterdam denken ze al dat ze gewonnen hebben. Bij Ajax zijn ze alweer arrogant en denken ze de hele wereld aan te kunnen. Wacht maar tot zondagmiddag niet alles lukt in de eerste tien minuten, dan ga je de eerste irritaties krijgen”, verwacht De Mos die in het verleden ook trainer was van de Amsterdammers.

Stevens denkt dat het voor PSV juist prettig is als underdog de wedstrijd in te gaan. “Iedereen verwacht dat Ajax wel even gaat winnen met 5-0. Misschien ligt daar juist de kans voor PSV door verrassend uit de hoek te komen.”

De ex-trainers vinden dat het bij PSV allemaal nog niet zo slecht gaat als dat er soms wordt gezegd in de media. “Ze zijn als team sterker dan vorig voetbalseizoen” constateert Stevens.