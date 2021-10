PSV mist ook Cody Gakpo in topper tegen Ajax

PSV mist zondag in de topper tegen Ajax definitief Cody Gakpo. Hij ligt er waarschijnlijk enkele weken uit, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De kater van de verloren wedstrijd tegen AS Monaco dreunt zo nog extra na in Eindhoven. Er werd niet alleen in de laatste minuut verloren van Monaco in de Europa League. Ook raakten aanvallers Noni Madueke en Cody Gakpo geblesseerd in het duel.

Van Madueke was meteen duidelijk dat hij de topper tegen Ajax zondag mist. Hij liep een spierblessure op. Aanvankelijk werd gedacht en gehoopt dat de blessure van Gakpo mee zou vallen. Nu blijkt dat ook hij de belangrijke wedstrijd met de koploper uit Amsterdam aan zich voorbij moet laten gaan.

In Amsterdam zullen ze er niet rouwig om zijn. PSV mist twee aanvallers die ontzettend belangrijk zijn voor de ploeg. Yorbe Vertessen lijkt de logische vervanger van Madueke. Voor de plek van Gakpo zou Bruma in aanmerking kunnen komen.

PSV staat in de competitie één punt achter de Amsterdammers. De aftrap zondag is om kwart voor vijf.

LEES OOK:

PSV verliest van Monaco en ziet Madueke en Gakpo uitvallen

Schmidt ziet tactisch sterker PSV, Madueke en Gakpo ondergaan MRI-scan