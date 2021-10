Brabants Buske-crew als Aardappeleters op de kiek

Net echt: Ellis en Eva als Aardappeleters. vergroot

In een leegstaande oude varkensstal in Nijnsel is het wereldberoemde schilderij De Aardappeleters zaterdag opnieuw tot leven gebracht. Het team van het Brabants Buske nam er een kijkje en kreeg ook een rol in het levenswerk van Vincent van Gogh.

Gehuld in oude kleding, een pet op de krullen werd het tafereel nagespeeld. Piepers op een tinnen staal, happend in een varkenspoot, een kroes met wijn in de hand, gezellig samen om de houten tafel. 'Gewoon een beetje stilzitten'

Buske-verslaggeefsters Ellis en Eva en cameraman Leon mochten ook plaatsnemen aan tafel. De dames kregen een sneeuwwit oud-Hollandse mutsje op om niet uit de toon te vallen, Leon een stoere boerenpet. "Het is heel gezellig om te doen", aldus een van de Aardappeleters. Moeilijk is het niet om model te staan. "Het is gewoon een beetje stilzitten." Erry Dortmans uit Nijnsel legde het allemaal vast met haar fotocamera. Ze is een enthousiast amateurfotografe, maar ontdekte die passie pas op latere leeftijd. "Op mijn 58e heb ik de fotovakschool gedaan", vertelt ze. "Het is echt een uit de hand gelopen hobby." Vikingen en hippies

Niet alleen het origineel werd nagebootst, zaterdag verschenen er ook Vikingen en hippies aan tafel. Daarnaast werd een familie uit Eritrea met hun traditionele gerechten op de foto vastgelegd. Waarom die fascinatie voor de Aardappeleters? "De sfeer van weleer, het duistere maar ook de rust, het niet hoeven haasten. Het is mooi om even terug te grijpen naar die nostalgie van vroeger", aldus Erry. De fotografe wil de komende tijd ook Het Laatste Avondmaal gaan vastleggen.

Met passend sneeuwwit mutsje. vergroot

