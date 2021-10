Eunice (16) wint Elite Model Look: 'Ik moest huilen, zo blij was ik'

Eunice. (Foto: Amrani Photo) vergroot

Ze kon het bijna niet geloven en er waren traantjes van geluk: de 16-jarige Eunice van Ekert uit Nuenen is de winnares van de Elite Model Look 2021. Ze versloeg ruim 850 andere kandidaten en vertegenwoordigt binnenkort ons land tijdens de wereldfinale. Een internationale modellencarrière lijkt daarmee binnen handbereik.

"Ik had 't echt niet verwacht, want iedereen is knap op zijn eigen manier", vertelt Eunice. "We stonden hand in hand te wachten op de uitslag, toen opeens mijn naam op het scherm verscheen. Ik begon helemaal te trillen en moest heel hard huilen, zo blij was ik!", blikt ze terug op de ontknoping. "Echt, ik heb er geen woorden voor."

Eunice (rechts) met haar moeder Henrike. (Foto: Henrike van der Ende) vergroot

De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door het wereldberoemde modellenbureau Elite Models. Bekende namen als Cindy Crawford, Heidi Klum, Gisele Bünchen en Naomi Campell werden eerder ontdekt door Elite.

"Af en toe een worstenbroodje moet kunnen, hoor!"

Vijf keer per week trainen om in shape te blijven, intensief oefenen op de catwalk, gezond eten, Eunice neemt het allemaal heel serieus. "Maar af en toe een worstenbroodje moet kunnen, hoor", lacht ze. "Want die zijn lekker, niet te missen!" "Heel veel mensen denken dat je als model moet afvallen, maar dat is niet zo. Het gaat er juist om om een strakker lijf te krijgen." De 16-jarige gaat nog gewoon naar school en volgt de opleiding Dienstverlening Helpende Zorg op het Summa College. "Volgend jaar wil ik de vervolgopleiding Uiterlijke Verzorging gaan doen, maar ik moet even kijken hoe dat te combineren is met het modellenwerk."

"Mijn telefoon ontploft gewoon, ik krijg zo veel reacties."

Winnares of niet, vandaag ging Eunice gewoon aan het werk bij de kledingwinkel in Nuenen, zoals ze iedere zaterdag doet. Daar werd ze verrast met een enorme slagroomtaart en veel klanten kwamen langs met bloemen om haar te feliciteren. "Mijn telefoon ontploft gewoon, ik krijg zo veel reacties!"

Taart voor Eunice in de kledingwinkel waar ze werkt. (Foto: Eunice van Ekert) vergroot

Ook de moeder van Eunice, Henrike van der Ende, is enorm trots. Zij is ervan overtuigd dat haar dochter het ver gaat schoppen. "Het is natuurlijk een knappe meid, maar ze toont ook inzet, heeft een stukje persoonlijkheid en is fijn om mee samen te werken. Ik geloof dat dat heel belangrijk is. Het Brabantse gezellige, dat straalt er vanaf." Lopen op de catwalk in een mooie outfit doet ze het liefste. De meeste toekomstige modellenopdrachten zullen waarschijnlijk in het buitenland zijn. "Maar dat is juist wat ik wil", aldus Eunice.

Eunice. (Foto: Eunice van Ekert) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.