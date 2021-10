Poolse ambassadeur opent unieke presentatiewand Maczek Memorial Breda

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 .

Wie waren nu precies de Poolse soldaten die op 29 oktober 1944 Breda bevrijdden van de Duitsers? In het Maczek Memorial Breda - aan de Ettensebaan in die stad - opent de Poolse ambassadeur zondag officieel een speciale multimediale presentatiewand. Aan de hand van zes unieke levensverhalen worden de bezoekers meegenomen in de omzwervingen die deze militairen maakten en hoe ze 77 jaar geleden de Duitsers uit de Baroniestad verdreven.

Eigenlijk was het langgewenste Maczek Memorial Breda maart vorig jaar al klaar voor opening, maar de lockdown door de coronacrisis gooide roet in het eten en ging pas juni dit jaar beperkt open. De komst van de ambassadeur maakt dat nu deels goed. Want ook de Poolse regering trok de portemonnee voor de museale gedenkplaats, dat is gebouwd vlak achter de 165 graven op het militair ereveld.

"De reden dat hier voor het pand 165 graven liggen is dat jonge Poolse mannen sneuvelden voor onze vrijheid."

Voorzitter Richard Tieskens is trots op wat er nu staat en wat eigenlijk een combinatie is van een gedenkplek, een museum en een studiecentrum. "Ja, dat is het eigenlijk alle drie. We kunnen hier ook activiteiten houden, zoals lezingen en vertonen van films. We willen de waarde van vrede, veiligheid en democratie hier hooghouden. De reden dat hier voor het pand 165 graven liggen, is dat jonge Poolse mannen sneuvelden voor onze vrijheid."

"Het is hartverwarmend wat voor reacties we lezen in het gastenboek bij de uitgang."

Na de oorlog bleven veel Poolse militairen in Breda wonen, omdat hun land was bezet door de Russen. Ze werden door de Sovjets gezien als verraders omdat ze hadden gestreden met de Westerse geallieerden. Terugkeer naar Polen was dus gevaarlijk. In Breda wonen nu nog heel veel nazaten van de Poolse veteranen die hier de liefde vonden.

Het uniform van generaal Maczek

En daarmee wordt Breda ook wel de meest Poolse stad van Nederland genoemd. Nog vrijwel dagelijks komen er mensen op het Pools Militaire Ereveld om de gesneuveld bevrijders te eren. Uit Nederland, maar ook vaak helemaal uit Polen of andere delen van de wereld. En dat bezoek kan dus sinds kort worden uitgebreid met een bezoek aan het Maczek Memorial Breda, dat het hele verhaal vertelt.

".Iedereen denkt dan vooral aan de Amerikanen, Britten en Canadezen."

"Het is hartverwarmend wat voor reacties we lezen in het gastenboek bij de uitgang. Mensen van over de hele wereld. krijgen van bezoekers van over de hele wereld. Ze zijn vaak erg verrast hoe we het hier presenteren, maar ook dat ze niet op de hoogte waren dat de Polen zo'n grote rol hebben gespeeld in de bevrijding. Iedereen denkt dan vooral aan de Amerikanen, Britten en Canadezen. Maar het mag nooit worden vergeten dat er ook een heel belangrijk aandeel was van de Polen", aldus Tieskens. LEES OOK: Polen bevrijdden Breda in 1944 van de Duitsers, bouw van Generaal Maczek Memorial officieel begonnen Roman Figiel, een van de laatste Poolse bevrijders van Breda overleden

