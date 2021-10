Eerste editie NK airfryer gooien, winnaar Willem krijgt 'echte frietpan'

Eerder viel het NK airfryer gooien nog in het water vanwege het coronavirus, maar zaterdag kon iedereen met een afkeer van de heteluchtfriteuses alsnog zijn hart ophalen bij Eethuis Reintje in Mierlo. Daar werd namelijk de eerste editie van het NK gehouden. Winnaar werd Willem Joosten.

Het is onduidelijk of het door zijn 'afkeer' van de heteluchtfriteuses kwam of dat zijn worptechniek simpelweg beter was dan die van de andere deelnemers. In ieder geval wist Joosten de airfryer, die al gauw rond de acht kilo weegt, zo'n 9,55 meter ver te gooien.

'Echte frietpan'

Daarmee kroonde hij zich tot winnaar van het eerste NK airfryer gooien. Hij mocht een 'echte' frietpan, een medaille en een beker als prijs in ontvangst nemen.

Ook de verliezers gingen niet met lege handen naar huis. Zij kregen een medaille.

LEES OOK: 'Friet moet vet zijn' en daarom organiseert Nick het NK airfryer gooien