'Friet moet vet zijn' en daarom organiseert Nick het NK airfryer gooien

Frietboer Nick Waaijenburg uit Mierlo heeft een pesthekel aan airfryers. De eigenaar van Eethuis Reintje wilde zijn afkeer van de heteluchtfriteuses graag omzetten in iets ludieks en daarom gaat hij een heus NK airfryer gooien organiseren. "Ik wilde iets verzinnen om van die dingen af te komen", zo verklaart hij zijn bijzondere plan.

"Friet moet vet zijn en vet moet vet blijven", zegt de Mierlose frietboer overtuigend. "Eén keer per week friet kan echt geen kwaad. Vijf keer per week naar de Chinees is ook niet gezond."

Nick neemt de organisatie voor het NK erg serieus. "Ik ben al naar de winkel geweest om zelf te voelen wat zo’n apparaat weegt. Dat is toch al gauw zo’n acht kilo. Daarna hebben we in onze loods al wat geoefend met spullen die even zwaar zijn."