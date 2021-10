Vrouw (20) overleden na steekpartij in huis in Den Bosch, hond zwaargewond

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Bij een steekpartij in een huis aan de Slagendreef in Den Bosch is zaterdagavond een 20-jarige vrouw uit die plaats overleden. Een 21-jarige vrouw uit Den Bosch is opgepakt.

Rond halfacht vond de steekpartij plaats. Ook een hond raakte zwaargewond, meldt de dierenambulance. Het beestje is met spoed naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Omgeving afgezet

De nabije omgeving is zaterdagavond afgezet. De politie onderzoekt de zaak en praat onder meer met familieleden. Veel buurtbewoners komen zaterdagavond een kijkje nemen en staan bij de afzetting.

