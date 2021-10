Ruben (15) luidt de klokken in Breda en heeft de dag van zijn leven

Ruben, klaar om de kerktoren te beklimmen. (Foto: Make a Wish Nederland) Foto: Make a Wish Nederland Volgende Vorige vergroot 1/2 Ruben, klaar om de kerktoren te beklimmen. (Foto: Make a Wish Nederland)

Kerkklokken, de 15-jarige Ruben is er enorm door gefascineerd. Hij staat op met het melodieuze gebimbam en gaat ermee naar bed. Zaterdag had hij de dag van zijn leven, toen Make a Wish Nederland hem als verrassing meenam naar de Grote Kerk in Breda, waar hij als klokkenluider aan de slag mocht.

Ruben, die aan een stofwisselingsziekte lijdt en ook autisme heeft, werd 's ochtends samen met zijn moeder thuis in Dinteloord opgehaald door een brandweerauto, waarna het richting Breda ging. Daar wachtte het klokkenluidersgilde hem op met een slagroomtaart, en benoemde hem met een oorkonde tot erelid. 220 treden moest hij beklimmen en daar boven in de toren wachtte de beloning: de klokken van de Grote Kerk. Ruben luidde ze eerst zelf en kreeg vervolgens nog een speciaal concert, waarbij zijn lievelingsnummers van Queen en het Wilhelmus werden gespeeld.

De wensdag werd vervolgd met nog veel meer surprises: een rit in een limousine, tapas eten in een restaurant en een helikoptervlucht boven zijn woonplaats.

"Die jas vindt hij zo mooi dat hij 'm niet uit wilde doen toen hij ging slapen."

Jacky, de moeder van Ruben, is er zaterdagavond nog helemaal beduusd van. "Dat er zoveel mensen in de weer zijn om de wens van je kind in vervulling te laten gaan, ik heb er geen woorden voor." "En Ruben is dolgelukkig. Hij kreeg een jas cadeau van het klokkenluidersgilde en die vindt hij zo mooi, dat hij 'm niet uit wilde doen toen hij ging slapen. En ook de oorkonde ging mee naar bed."

Klokken, het is Rubens lust en leven. "Hij heeft kerstklokken waar hij altijd mee in de weer is", zegt Jacky. "Ook de Peperbus uit Bergen op Zoom en die uit Zwolle, en de Poldertoren uit Emmeloord horen tot zijn verzameling. Het staat allemaal op tafel en daar maakt hij dan filmpjes van."

"'s Morgen vroeg begint het al met een keihard klokkenspel op zijn tablet."

Zelf kan ze de hobby van haar zoon niet altijd evenzeer waarderen. "'s Morgens vroeg om 7 uur, als ik nog in bed lig, begint het al met een keihard klokkenspel op zijn tablet." Lachend: "Uitslapen is er niet bij!"

