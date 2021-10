Rico Verhoeven is te sterk voor Jamal Ben Saddik en behoudt wereldtitel

Rico Verhoeven (foto: ANP). vergroot

Kickbokser Rico Verhoeven was zaterdagavond in het Gelredome te sterk voor Jamal Ben Saddik. Daarmee behoudt hij de wereldtitel in de zwaarste gewichtklasse van Glory, die Verhoeven sinds 2014 in zijn bezit heeft.

De 32-jarige kickbokser uit Halsteren verdedigde voor de tiende keer zijn wereldtitel. Voltooiing trilogie

Het gevecht zaterdag tussen Verhoeven en de 31-jarige Belgisch-Marokkaanse kickbokser Ben Saddik vormde de voltooiing van de trilogie tussen de twee rivalen. De tussenstand was vooraf 1-1 na een overwinning voor Ben Saddik, The Goliath, in 2011 en voor Verhoeven, The King of Kickboxing, in 2017. Verhoeven zou het in de GelreDome eigenlijk opnemen tegen Alistair Overeem, maar die meldde zich met een rugblessure af voor het gevecht. Vervolgens kondigde Glory het gevecht tussen Verhoeven en Ben Saddik aan. LEES OOK: Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik bewaren vuurwerk voor in de ring

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.