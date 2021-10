Het intense gevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik in 9 foto's

Rico Verhoeven in duel met Jamal Ben Saddik (foto: Maric Media). vergroot

Hij wankelde in de eerste twee rondes, maar desondanks is Rico Verhoeven er zaterdagavond in geslaagd zijn wereldtitel kickboksen in het zwaargewicht weer met succes te verdedigen. In de vierde ronde van de wedstrijd werd hij als winnaar aangewezen, ten koste van zijn Belgische uitdager Jamal Ben Saddik.

Ben Saddik wist dat hij zijn gevecht tegen Verhoeven zo snel mogelijk moest beslissen en begon voortvarend. Verhoeven moest naar de grond en liep een diepe snee onder zijn linkeroog op. Het bloed stroomde over zijn wang, maar de wereldkampioen uit Halsteren vocht door en raakte de Belg van Marokkaanse afkomst in de derde ronde stevig met een knie. Dicht linkeroog

Met een dicht linkeroog knokte Verhoeven verder, tot groot enthousiasme van de aanwezige toeschouwers. Ben Saddik raakte steeds vermoeider. Hij miste kracht en adem om Verhoeven te breken en werd in de vierde van vijf ronden uitgeteld door de arbiter. Verhoeven is nu al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen. LEES OOK: Rico Verhoeven is te sterk voor Jamal Ben Saddik en behoudt wereldtitel

De opkomst van Rico Verhoeven in Arnhem (foto: Maric Media). vergroot

Rico Verhoeven deelt uit (foto: Maric Media). vergroot

Ook Jamal Ben Saddik liet zich niet onbetuigd (foto: Maric Media). vergroot

Een knal van Rico Verhoeven (foto: Maric Media). vergroot

Een meeslepend duel om de wereldtitel kickboksen (foto: Maric Media). vergroot

Rico Verhoeven kreeg een paar stevige tikken te verduren van Jamal Ben Saddik (foto: Maric Media). vergroot

Rico Verhoeven zegeviert na een intens duel (foto: Maric Media). vergroot

Een omhelzing na afloop (foto: Maric Media). vergroot

