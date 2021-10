Rico over gevecht: 'Had veel pijn, maar die geef je mentaal 'n andere plek'

Met een zwaar gehavend gezicht maar toch ook met een stralende glimlach stond Rico Verhoeven na het succesvol verdedigen van zijn wereldtitel in Arnhem de pers te woord. De zwaargewicht uit Halsteren klopte de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik via een technische knock-out in de vierde ronde.

"Ik heb heel even in de spiegel gekeken. Ik vind niet dat ik er heel goed uitzie", zei Rico met een glimlach. "Ik ga er wel een dokter naar laten kijken, in het ziekenhuis een foto laten maken om te zien of alles oké is."

'Ik had veel pijn'

Verhoeven werd in het begin van de wedstrijd een paar keer goed geraakt door Ben Saddik. Daarbij liep hij een grote wond op en kwam zijn oog dicht te zitten. "Jamal is groot (2,05 meter) en hij slaat gewoon heel hard", vertelde Rico aan de NOS. "Ik had heel veel pijn, natuurlijk, maar als vechter geef je die pijnprikkel mentaal een andere plek. Die pijn schakel je dan uit."

Vervolgens kantelde hij het duel. Verhoeven raakte de Belg van Marokkaanse afkomst in de derde ronde stevig met een knie, zag Ben Saddik steeds vermoeider worden, nam de overhand en won de wedstrijd alsnog. Tot groot enthousiasme van het publiek.

Gezichtsherkenning

Vanwege zijn zwaar gehavende gezicht vroeg een van de journalisten aan Verhoeven of hij soms gezichtsherkenning heeft ingesteld om zijn telefoon te ontgrendelen. Dat bleek het geval.

Grote vraag was of zijn telefoon zijn gezicht nog zou herkennen nadat Ben Saddik hem zo had toegetakeld. "Laten we het proberen", reageerde Rico. Hij voegde de daad bij het woord en pakte zijn telefoon. "Het antwoord is nee", zegt hij na even proberen. Daarna brak er gelach uit in de perszaal.

