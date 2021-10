Gesneuvelde Canadezen herdacht op ereveld Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom zijn de duizenden Canadese militairen herdacht die sneuvelden bij de bevrijding van Nederland in 1944 en 1945. De herdenking werd bijgewoond door vertegenwoordigers van diverse landen en honderden mensen uit de regio.

Onder een stralend najaarszonnetje werden kransen gelegd door de ambassadeur van Canada en haar collega's van de andere toenmalige geallieerden. Ook de Duitse ambassade legde een krans, net als de burgemeesters uit de regio en het provinciebestuur. Scholieren legden bloemen voor het centrale gedenkteken (the Cross of Sacrifice) waar een gewapende Canadese erewacht stond opgesteld.

Kort na de Last Post en het moment van stilte kwam een Spitfire laag overvliegen als eerbetoon aan de 1119 militairen die hier begraven liggen.

De herdenking is jaarlijks op het Canadees ereveld eind oktober. In het bijzonder worden hier al lang de slachtoffers herdacht van de Slag om de Schelde, 77 jaar geleden. In 2014 hebben Nederland en Canada afgesproken dat dit de landelijke herdenking is voor de vele duizenden Canadese slachtoffers die vielen bij de bevrijding. Het kreeg de officiële naam Memorial Day of Canada in the Netherlands.

Het ereveld aan de Ruytershoveweg net buiten Bergen op Zoom is de grootste Canadese begraafplaats van Brabant. Er liggen 968 Canadezen begraven.

Lichamen

Het ereveld bestond al in de Tweede Wereldoorlog en werd door de Duitse bezetter gebruikt om geallieerde piloten te begraven die hier waren neergestort. Na de bevrijding kwamen nog meer soldaten terecht. Het ging om lichamen van gesneuvelde soldaten in zogenaamde veldgraven, in bermen, tuinen en in plantsoenen. Uit vooral Zeeland en Brabant maar ook andere gebieden werden ze opgegraven en hier naar toe gebracht.

De 'vroegste' slachtoffers zijn in 1940 omgekomen bij de evacuatie uit Duinkerken en aangespoeld aan onze kust en verder liggen er bemanningen van geallieerde bommenwerpers. Er liggen vooral militairen die sneuvelden tijdens de Slag om de Schelde in de herfst van 1944. Dat gaat onder andere om ongeveer 300 soldaten die omkwamen bij de wekenlange gevechten in en rond Woensdrecht en Hoogerheide.

Tieners

De laatste begrafenis was in 2015. Het ging om de al lang vermiste Albert Laubenstein. Hij was gesneuveld bij de strijd om Kapelsche Veer in de winter van 1944-1945 en werd lang na de oorlog gevonden bij graafwerkzaamheden bij Sprang-Capelle.

De jongste militairen die in Bergen liggen waren pas 17 jaar. De hoogste in rang is een brigadegeneraal die sneuvelde in 1944 bij Tilburg toen hij op een mijn reed. Er liggen ook een paar Amerikanen. Ze gingen in Canadese dienst toen Amerika nog niet betrokken was bij de oorlog. Er is één Nederlands graf, van een piloot die neerstortte op de basis in Woensdrecht.

De herdenking was weer volgens traditie. In 2020 was de ceremonie sober met maar een paar sprekers en zonder publiek, vanwege corona. Het bijzondere was wel dat de Canadese premier Trudeau toen een speciale videoboodschap had ingesproken.