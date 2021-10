Machteloos PSV gaat keihard onderuit bij Ajax

PSV kreeg zondag een pak slaag van Ajax. De Eindhovenaren konden op de eerste tien minuten na geen partij bieden aan de Amsterdammers. Na 90 minuten stonden de pijnlijke cijfers 5-0 op het scorebord.

Dusan Tadic ontsnapte aan de linkerkant uit de dekking en gaf voor op Steven Berghuis. De aanvallende middenvelder werd vrijgelaten door Ibrahim Sangaré en maakte daar dankbaar gebruik van. De Ajacied schoot snoeihard in het dak van het doel en zorgde voor de openingstreffer in de wedstrijd.

Ajax domineert Na de goede openingsfase van PSV richtte Ajax zich op. De club uit Amsterdam nam het initiatief en werd dreigender. Dat zorgde na een kwartier voetballen voor een gevaarlijke scrimmage voor de goal van Joël Drommel. Het was een waarschuwing want een kleine vijf minuten later was het wel raak.

Zonder Cody Gakpo en Noni Madueke was PSV de grote underdog in de topper tegen Ajax. Bijna niemand gaf een stuiver voor de Eindhovenaren die op voorhand door velen al waren afgeschreven. Toch begon PSV met Carlos Vinícius en Bruma als vervangers van de geblesseerde aanvallers sterk in de Arena.

Ajax hield daarna de controle over de wedstrijd. PSV werd alleen nog gevaarlijk via een vrije trap van Olivier Boscagli, maar echte uitgespeelde kansen waren er niet. Na een klein uur spelen werd de wedstrijd al beslist toen Sébastien Haller de voorsprong verdubbelde door een corner binnen te koppen.

PSV doet wat het kan

PSV probeerde het wel in Amsterdam, maar de Eindhovenaren kwamen simpelweg te kort. Aanvallend ontbrak het aan de eindpass en werd de verdediging van Ajax niet écht getest. Verdedigend bezweek de ploeg onder de druk van de thuisploeg.

Bruma is geen Gakpo die met een individuele actie een kans kan creëren en Mario Götze lijkt al weken uit vorm. De Amsterdammers speelde zondagmiddag nog niet eens echt groots. Het was degelijk en dat was voldoende om een gehavend en machteloos PSV te verslaan.

Na driekwart wedstrijd ging PSV Ajax ook nog een handje helpen. Achterin verspeelde Phillipp Mwene kinderlijk eenvoudig de bal waardoor Haller richting het doel kon. De spits gaf Antony een niet te missen kans: 3-0.

Ultieme revanche

Daarmee was het nog niet gedaan, want Davy Klaassen scoorde een kwartier voor tijd ook nog de 4-0 en in de blessuretijd was het Tadic die één op één met Drommel nog voor de 5-0 zorgde. Pijnlijke cijfers.

Het was voor de Ajacieden de ultieme revanche op de verloren Supercup in augustus. Maar bovenal werd er een flinke tik uitgedeeld aan de Eindhovenaren. Voorlopig zal het woord kampioenschap niet meer vallen in en rondom het Philips Stadion. PSV komt te kort, dat is de keiharde conclusie.