Willy en René oordelen hard over PSV: 'We hebben maar 11 of 12 topspelers'

De 5-0 nederlaag van PSV bij Ajax is hard aangekomen bij de clubiconen René en Willy van de Kerkhof. De ex-internationals oordelen hard over 'hun' club. "We hebben maar elf of twaalf topspelers."

"Ik was erbij in Amsterdam", vertelde Willy maandagochtend in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. "Ik dacht dat we een heerlijke wedstrijd zouden zien. Die heb ik ook gezien, maar slechts van een kant. Mentaal, tactisch, technisch en collectief is PSV compleet overklast door Ajax. We hadden niets in te brengen, afgezien van de eerste vijftien tot twintig minuten. Tot mijn verwondering schoten we in de tweede helft niet een keer op goal, we hebben niet een kans gehad. Dramatisch."

"Een schande!"

"Dit is gewoon de realiteit", verzuchtte René op de radio. "De top en de subtop liggen ver van elkaar. Ajax is gewoon top en PSV moet nu proberen de tweede plaats vast te houden. De eerste plaats zal het echt niet gaan worden, dit voetbalseizoen. PSV werd genadeloos afgestraft, was machteloos. De toppers waren niet aanwezig. Mario Götze was onder de maat, net zoals André Ramalho en Marco van Ginkel. Dit is de grootste nederlaag voor PSV sinds 1964, las ik. Ik vind het een schande." Supporters van de Eindhovense topclub vroegen zich na de wedstrijd af of het bestuur van PSV moet ingrijpen. Of is het beter de rust te bewaren? "Ik weet het niet", vertelde Willy. Hij verwijst liever naar het spelsysteem van Roger Schmidt. Volgens hem blijkt uit de resultaten dat dit niet werkt. "Zeker niet tegen topclubs." Hij verwijst naar de afgelopen week. "We werden daarin eerst tachtig minuten lang door PEC Zwolle te kijk gezet, we verloren van Monaco in de Europa League en nu zijn we door Ajax afgestraft. Dan moet je je afvragen of dit spelsysteem wel het juiste is voor PSV."

"Als het niet lukt met Schmidt is het einde oefening voor hem."

"Misschien ligt het een beetje aan de trainer, maar ook aan de spelers", meent René. "Cody Gakpo en Noni Madueke konden vanwege blessures zondag niet in actie komen en hun vervangers hebben niet diezelfde klasse, helaas. PSV heeft maximaal elf of twaalf spelers die top zijn, de rest is subtop. Als die moeten invallen, brengen ze niet wat er gevraagd wordt. Dat is verontrustend." De vleugelaanvaller van weleer adviseert de situatie aan te kijken tot Kerstmis. "Als het niet lukt met Roger Schmidt, is het einde oefening voor hem. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. De spelers brengen onder Schmidt niet wat ze zouden moeten brengen. Na de Champions League-uitschakeling door Benfica is alles zoveel minder geworden. Ze hebben daar een heel grote klap van gehad. Daarna waren de wedstrijden niet om aan te zien. Tegen kleinere tegenstanders trek je de overwinning dan nog wel over de streep. Maar als je tegen Feyenoord en Ajax negen doelpunten tegen krijgt, moet je echt gaan nadenken: hebben we wel de juiste spelers en hebben we wel de juiste trainer?"

"John de Jong kan aan de bak."

Willy is het eens met zijn broer. "We hebben schijnbaar niet genoeg goede spelers. Cody Gakpo en Noni Madueke zijn twee toppers Die heb je zondag gemist en dan zie je dat de nummers twaalf en dertien van je selectie niet capabel genoeg zijn om in het eerste elftal te spelen. Technisch manager John de Jong kan aan de bak, hij moet proberen betere spelers te halen."

