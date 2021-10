Teleurstelling bij PSV na keiharde nederlaag: 'Dit zijn duidelijke cijfers'

Te weinig slimmigheid, te veel balverlies en te weinig scherpte: de 5-0 nederlaag bij Ajax komt hard aan bij PSV. Coach Roger Schmidt en verdediger Andre Ramalho gaven na afloop toe dat de kampioensstrijd met Ajax heel lastig gaat worden

Want de cijfers liegen niet na de 5-0 nederlaag in Amsterdam. PSV heeft al zeventien tegentreffers gehad in de Eredivisie. Er zijn maar drie clubs die meer goals tegen kregen dan PSV.

'Verschrikkelijk’' was het eerste woord dat André Ramalho gebruikte bij de persconferentie na afloop. De verdediger en zijn trainer stonden teleurgesteld de pers te woord na de afslachting in Amsterdam.

Ook het slordig zijn in balbezit was één van de oorzaken dat PSV met ruime cijfers verloor. “Als je bij de 1-0 vijf tot zes ballen op rij verliest, ligt het open. We maakten te veel fouten en verloren te veel ballen. Dat mag ons niet overkomen.”

Dat de uitslag zo hoog uitpakt, had volgens had volgens Ramalho te maken met het nemen van risico’s. “Bij die 2-0 willen we nog te veel op zoek naar de aansluitingstreffer. Hierdoor geven we veel ruimte weg achterin. Die risico’s moeten we op een slimmere en betere manier nemen” zei de verdediger na afloop.

Ondanks dat PSV een wanvertoning liet zien, zocht de trainer zijn excuses bij het feit dat het geen schande is van Ajax te verliezen. “Zij spelen al jaren samen met elkaar en hebben ook al jarenlang dezelfde trainer. Daarnaast zitten ze nu ook in een fase waarin alles lukt. Je kan verliezen van Ajax.”

Het zal in Eindhoven de komende week vooral wonden likken zijn. Ramalho: “De komende week zullen we vooral mentaal moeten herstellen. Twee keer op rij verliezen is niet makkelijk. Ik ben er zeker van dat we sterker terugkomen, maar dit is verschrikkelijk.”

Er zit geen ontwikkeling in het spel en PSV lijkt maar niet uit deze vormdip te komen. Toch blijft de trainer er zoals gewoonlijk rustig onder. “We moeten de goede sfeer in de groep terugkrijgen en mentaal het team oplappen. We moeten opstaan en terugvechten.”

Ook in de titelstrijd met Ajax geeft Schmidt zich niet gewonnen. “Ik wist op voorhand dat het een lastig karwei ging worden. Wij doen ons best om ze het heel lastig te maken. Het is dan teleurstellend hoe de wedstrijd van vandaag verloopt, maar opgeven is geen optie.”

