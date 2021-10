Politie gaat uit van opzet bij dodelijke aanrijding in Oosterhout

De politie verdenkt een 26-jarige man uit Raamsdonksveer ervan dat hij zaterdag rond kwart over twaalf op de Burcht in Oosterhout opzettelijk met zijn auto een 31-jarige man uit die plaats heeft aangereden. De Oosterhouter overleed ter plaatse. De betrokkenen zijn bekenden van elkaar. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het ongeluk gebeurde zaterdag rond het middaguur in de Ridderstraat. Een 31-jarige voetganger uit die plaats overleed nadat hij was aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 26-jarige man uit Raamsdonksveer, is daarna uitgestapt en weggerend. Later op de middag meldde hij zich op het politiebureau waar de man is aangehouden.

Meerdere getuigen lieten zaterdag al weten dat er mogelijk sprake zou zijn van opzet. Volgens de politie zijn daar aanwijzingen voor maar dat wordt nog nader onderzocht.

De auto kwam tegen een schuur tot stilstand. Het slachtoffer raakte bekneld onder de auto en overleed ter plaatse. Het ongeluk gebeurde op een weggetje achter een aantal woningen. Het onderzoek van de politie werd bemoeilijkt omdat er bij het weghalen van de auto kans zou zijn op instortingsgevaar van de schuur. Het slachtoffer kon daardoor moeilijk worden bereikt. Voor het slachtoffer werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp kwam te laat.

De politie sprak zaterdag al van een complex onderzoek.