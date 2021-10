Automobilist rijdt frontaal in op politieauto na achtervolging

Een 29-jarige man uit Zundert is zondagnacht in Rijsbergen frontaal ingereden op een politieauto. Dit deed hij op het Zwart Moerken. De agent die hierin reed, heeft aangifte gedaan van poging doodslag.

De agent zag de man uit Zundert zondagnacht autorijden op de Bredaseweg, met een aanhangwagen zonder kentekenplaat achter de auto. Daarop besloot de agent hem te controleren. Hij gaf de automobilist een stopteken, maar daar trok de bestuurder zich niets van aan.

Pepperspray

Sterker nog, hij ging harder rijden waarna de agent besloot hem te achtervolgen. De man uit Zundert reed het Zwart Moerken op en dat deed de agent ook, maar via een andere route. Toen de politieman daar zijn auto parkeerde om de man te stoppen, werd die frontaal geramd door de verdachte. Daarna schoot de man uit Zundert een erf op en een tuin in van een boerderij om honderd meter verderop in een sloot te belanden.

De politieman kon de automobilist met behulp van pepperspray overmeesteren. In het politiebureau weigerde de verdachte mee te werken aan een bloedproef. Toen de man uit Zundert gefouilleerd werd, ontdekte de politie dat hij vier gram amfetamine bij zich had.

De aangereden agent heeft aangifte gedaan van poging doodslag. Hij heeft na de aanrijding hoofdpijn en last van zijn kaak en nek.

Veelpleger

De 29-jarige man uit Zundert is bij de politie bekend als veelpleger. De recherche onderzoekt nog of de auto en aanhangwagen waarmee hij reed gestolen zijn.