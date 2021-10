Aangereden fietsster buiten levensgevaar, scooterrijder nog niet gevonden

Foto ter illustratie (foto: ANP). vergroot

De 55-jarige vrouw die vorige week dinsdag gewond raakte toen een scooterrijder haar in Raamsdonksveer van haar fiets reed, is buiten levensgevaar. Maar ze is nog niet aanspreekbaar, meldt haar familie. "We moeten het van moment tot moment bekijken, we hopen dat ze steeds met kleine stapjes vooruit zal blijven gaan."

Malini Witlox Geschreven door

Bij het ongeluk op de Maasdijk, 's ochtends rond kwart voor acht, haalde de vrouw die op een elektrische fiets reed, een andere fietser in. Op dat moment werd ze geraakt door een scooter die ook aan het inhalen was. De scooterrijder reed door en keek niet om naar het slachtoffer. Zij was op weg naar haar familie. Ooggetuigen zeggen dat het slachtoffer van haar fiets werd gelanceerd. Volgens haar familie is ze doof en heeft ze daarom spiegels op haar fiets. "Ze is altijd heel voorzichtig." Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de familie moet de scooterbestuurder iets van de aanrijding hebben gemerkt. "Wij hebben grote behoefte om te weten wat er precies met haar is gebeurd. Wij begrijpen dat er mogelijk sprake is van schroom om naar voren te komen, maar we doen toch een zeer dringend beroep op de scooterrijder die betrokken was bij dit ernstige ongeluk om zich bij de politie te melden en het verhaal te vertellen." LEES OOK: Vrouw (55) 'vecht voor haar leven' na aanrijding, scooterrijder reed door

