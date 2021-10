AVI op heterdaad betrapt bij illegaal storten van shredderafval

Recyclingbedrijf AVI uit Den Bosch heeft het teveel aan shredderafval op hun terrein lag niet op een juiste manier opgeruimd. Grote bergen shredderafval zijn in november vorig jaar illegaal gestort op een industrieterrein in Heijningen, gemeente Moerdijk. De milieupolitie heeft de afvalverwerker op heterdaad betrapt bij het storten en opdracht gegeven het afval te verwijderen.

In april vorig jaar legde de provincie het bedrijf een dwangsom op van anderhalve ton als ze een deel van het shredderafval op het terrein in Den Bosch niet zouden opruimen. Normaal zou dit moeten gebeuren bij een erkende verwerker maar AVI stortte het afval op een industrieterrein in Moerdijk.

De eigenaar van dit terrein ging ervan uit dat het om zand met edelmetaal, vooral zilver, ging dat er ter plaatse uitgezeefd zou worden. Maar het blijkt nu om een andere samenstelling te gaan. Wat er precies is gestort is nu nog niet bekend.

AVI weigert afval weg te halen

Volgens de verhuurder van de locatie heeft de omgevingsdienst de bergen shredder afgedekt met doeken om ervoor te zorgen dat het niet te warm wordt in de berg waardoor hij in brand kan vliegen.

Ook is regelmatig de temperatuur gecontroleerd. Hij voelt zich slachtoffer van de hele zaak en hoopt dat AVI snel de boel weghaalt. Tot nu heeft het bedrijf dat geweigerd.

Politie en OM zijn bezig met de zaak

Het is nog onduidelijk wat de strafrechtelijke gevolgen zijn voor AVI. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie zijn bezig met de zaak. Ook de gemeente Moerdijk speelt een rol in het geheel.

De provincie, die ervoor heeft gezorgd dat AVI het teveel aan Shredderafval moest wegbrengen, wil nog niet reageren en verwijst naar de gemeente Moerdijk. AVI in Den Bosch is niet bereikbaar voor commentaar.

