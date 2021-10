Provincie kan brandgevaarlijk AVI niet dwingen uit Den Bosch te vertrekken

Vorige week donderdag was er weer brand bij AVI. (Beeld: regiodrone) vergroot

Schrootbedrijf AVI weg krijgen van zijn plek gaat niet makkelijk zijn en kan jaren duren. Dat zeggen verschillende provinciale politici tegen Dtv Nieuws. De lokale Bossche politiek wil het bedrijf weg hebben. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt nu naar de provincie gekeken.

Vorige week brak er brand uit bij de schrootverwerker aan de Rietveldenkade in Den Bosch. Dikke rookwolken trokken over de stad. Een half jaar eerder woedde er ook een brand. Die was enorm en er werden zelfs blushelikopters ingezet. Toen al was de politiek klaar met het bedrijf op deze plek. En de roep om het vertrek van het bedrijf is na de brand van vorige week donderdag nog luider geworden. Maar het zal niet zomaar zover komen. “Was het maar zo makkelijk”, zegt PvdA-Statenlid Edith van Dijk. “Het bedrijf mag daar gewoon zitten. Het past in het bestemmingsplan en het heeft een vergunning van de provincie.”

Hoe zit dit in elkaar? Volgens het bestemmingsplan mag een bedrijf zoals AVI op die plek zitten. Het bestemmingsplan is iets waar de gemeente over gaat. Het bedrijf heeft ook een vergunning nodig, om zijn werk te mogen doen. Die vergunningen zijn de verantwoordelijkheid van de provincie. Ook veel provinciale politici vragen zich af of AVI op de goede plek zit. “Er zijn meerdere woonwijken in de buurt van het bedrijf”, zegt SP-Statenlid Maarten Everling. “De situatie zoals die nu is, moet snel veranderen. Het bedrijf moet zich aan de regels houden. Je wil daar gewoon geen branden hebben. We moeten als provincie daar bovenop zitten.”

Alleen kan het lang duren voor je het bedrijf daar weg krijgt, als je dat zou willen. AVI moet zich aan alle regels uit de vergunning houden. Het bedrijf heeft al eens een dwangsom gehad, omdat het zich niet aan de regels hield. “Maar je kan zo’n vergunning niet zomaar intrekken”, zegt Edith van Dijk van de PvdA. “Dat is de laatste stap in een lang proces. Je kan niet zomaar een bedrijf wegvergunnen of wegbestemmen.” “Als ondernemers aan alle eisen voldoen heb je eigenlijk geen poot om op te staan”, legt Everling verder uit. Je moet echt flink de regels overtreden voor de vergunning ingetrokken kan worden. “Dit bedrijf heeft wel vaker regels overtreden en zit er nog steeds. Moet je dat wel willen op deze manier? Moet je wel oneindig bestuurlijke boetes opleggen en niet gewoon zeggen: stop ermee? Maar wetten en regels houden dit tegen. En dat moeten we dan weer in Den Haag gaan veranderen.”

En stel dat het lukt om AVI weg te krijgen, los je dan ook echt het probleem op? Volgens het bestemmingsplan, mag er op de Rietveldenkade zware industrie staan. “En kan er zomaar weer een nieuw bedrijf komen staan dat precies hetzelfde doet”, zegt Van Dijk. “Het moet dan wel een nieuwe vergunning aanvragen, maar als het aan alle regels voldoet, mag het er gewoon komen.” En er moet in dat geval een nieuwe plek voor AVI worden gevonden. En dus wijzen de provinciale politici ook naar de Bossche politiek. “Als ze daar die zware industrie niet meer willen, dan moet het bestemmingplan veranderd worden. Dat is aan de gemeente”, zegt Van Dijk. Al met al gaat het een proces van jaren worden. “Helaas wel, ja”, zegt Everling. “Je moet daarom samen met de ondernemer gaan kijken of er niet een snellere en slimmere oplossing te bedenken is voor deze situatie.”

