'Te vaak brand bij AVI', maar sluiten is volgens burgemeester nu geen optie

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch vindt dat er te vaak brand is bij schrootverwerker AVI in Den Bosch. "Als we om het half jaar een grote brand krijgen, zie ik het bedrijf het liefst vertrekken", zegt hij, maar hij kan het bedrijf niet op staande voet wegsturen. De provincie gaat namelijk over de vergunning van het bedrijf.

"Ik maakte me direct zorgen om de veiligheid van de Bossche inwoners", zegt Mikkers vrijdag tegen Dtv Nieuws. "De brand in maart had al veel impact op de inwoners van de stad dus het is verschrikkelijk dat het zeven maanden later weer gebeurt. De rook kwam wel heel dichtbij de bewoonde omgeving."

Politiek Den Bosch en veel inwoners zien het bedrijf liefst verhuizen. Ook Mikkers zei dat eerder, maar dat blijkt toch niet zo makkelijk voor de burgemeester. "De gemeente gaat alleen over het bestemmingsplan. De provincie gaat over de vergunning, dus zij kan het bedrijf daadwerkelijk wegsturen", verklaart Mikkers. "We gaan wel samen overleggen over de toekomst van het bedrijf."

Het gaat vooral over een verlenging van de vergunning. Mikkers ziet wel een kans voor de provincie om strengere veiligheidseisen te stellen voor AVI. "Ze hebben al een hoop maatregelen genomen om de situatie veiliger te maken en de provincie komt wekelijks controleren. Als dit niet genoeg blijkt te zijn, moeten er strengere eisen komen", denkt Mikkers. "Ik wil de veiligheid van alle inwoners garanderen. Maar ook de BV Nederland moet blijven draaien, want er werken ook veel mensen bij het schrootbedrijf."

