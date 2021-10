Bossche politiek oordeelt hard over zoveelste brand AVI: 'Dit gaat te ver'

Foto: Noel van Hooft (Omroep Brabant) vergroot

Een meerderheid van de gemeenteraad in Den Bosch oordeelt hard over de zoveelste brand bij schrootverwerker AVI. Na de enorme brand in maart lieten partijen al weten dat ze willen dat het bedrijf verdwijnt van de huidige locatie. En daar zijn ze nu stelliger in dan ooit. "Een halfjaar geleden reageerden we nog genuanceerd, maar nu trekken we een streep. Dit gaat ons te ver", reageert de fractievoorzitter van D66.

De SP was er donderdag al vroeg bij. Zo'n beetje meteen na het uitbreken van de brand, kwam de partij met raadsvragen. De partij wil dat het bedrijf per direct stopt met haar werkzaamheden, totdat duidelijk is of de vergunning kan worden ingetrokken. "Die branden hebben een grote impact op de stad en de directe omgeving. We hopen dat het bedrijf uiteindelijk van die locatie vertrekt. Dat lijkt ons de enige juiste uitkomst", zegt fractievoorzitter Bram Roovers. De SP is er klaar mee. "In de afgelopen twee jaar zijn er dertien branden geweest. Dat zijn geen incidenten meer, het is een structureel probleem. Het bedrijf heeft uitgebreid de mogelijkheid gekregen om te verbeteren, maar dat heeft duidelijk niet geholpen."

"De maatschappelijke grenzen zijn overschreden."

Paul van der Krabben van Bosch Belang sluit zich daarbij aan. "Zo'n bedrijf hoort niet in een woonwijk thuis. Het bedrijf had beterschap beloofd, maar ze kunnen het duidelijk niet aan." De fractievoorzitter keek donderdagmiddag vol ongeloof naar de brand. "Als je ziet dat er alweer een brand is, vraag je je af hoe het mogelijk is dat ze niet hebben geleerd van de vorige keer." Ook Rene van den Kerkhof van D66 keek met verbazing toe. "Ongelofelijk dat dit binnen zeven maanden gewoon weer kan gebeuren. Onacceptabel." In maart wilde de partij nog niet hardop zeggen dat het bedrijf moest vertrekken. Nu wel. "Dit kan gewoon niet. In korte tijd zit de hele stad vol vervuilende lucht. Het onderste moet uit de kan worden gehaald om dit bedrijf te stoppen."

"Ook bij het CDA fronsen we onze wenkbrauwen."

Niet alle partijen delen de mening dat AVI weg moet. Freek van Genugten van het CDA benadrukt dat hij begrijpt dat mensen in Den Bosch vrezen voor hun gezondheid. "Ook bij het CDA fronsen we onze wenkbrauwen. Maar we vinden het te voorbarig om te zeggen dat AVI weg moet. We wachten voor nu tot duidelijk is wat er precies speelt en dan kijken we naar logische vervolgstappen." Sjef van Creij van Gewoon ge-DREVEN denk er heel anders over. "We hebben begrepen dat het bedrijf daar op een gunstige plaats zit, omdat het zo dicht aan het water zit. Als er iets te doen is, is er dus snel genoeg water te krijgen om van alle kanten te blussen. Als je het bedrijf verplaatst, wordt dat alleen maar moeilijker. Dus deze locatie is wel de minst slechte plek."

"Na vandaag moeten ze er een eind aan maken."

Burgemeester Mikkers van Den Bosch laat het donderdag bij een schriftelijke reactie. "Hoewel er stappen zijn genomen, zijn onze zorgen over de brandveiligheid niet weggenomen. Het is de tweede keer in korte tijd dat we nu met zo’n brand te maken hebben. En dat vraagt wat van ons als gezamenlijke overheid. En ik ga hier uiteraard verder over in overleg met de provincie, want de veiligheid van onze inwoners staat voorop", zo schrijft hij. Tot grote frustratie van Van den Kerkhof en Van der Krabben kan de gemeenteraad niet zelf over het lot van AVI beslissen. Het is de provincie die de vergunning afgeeft. Van der Krabben: "Ik ga een brief schrijven waarin ik een beroep doe op de provincie. Na vandaag moeten ze er een eind aan maken." Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van de provincie laat via haar woordvoerder weten begrip te hebben voor de zorgen van de inwoners van Den Bosch. Na de vorige brand is de provincie naar eigen zeggen intensief aan het werk gegaan met AVI om te brandveiligheid te verbeteren. "Dat zetten we onverminderd door." Daarna gaat de provincie de vergunning voor AVI onder de loep nemen. Donderdag was er voor de tweede keer dit jaar brand bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch

