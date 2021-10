Deze inbrekers nemen uren de tijd en slaan hun slag bij dertig garageboxen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Inbrekers nemen uren de tijd en slaan hun slag bij 30 garageboxen in Empel

De politie vermoedt dat de dader van een diefstal van een auto aan de Derde Rompert in Den Bosch ook betrokken is bij inbraken in dertig garageboxen aan de Rietwaard in Empel. De auto werd op 2 juli gestolen, de andere inbraken gebeurden op 7 augustus. Bij die laatste inbraken werd de eerder gestolen auto gebruikt: een Opel Astra.

Sandra Kagie Geschreven door

In de uitzending van Bureau Brabant liet de politie maandagavond beelden zien van de inbraken en van de verdachten. Bij de garageboxen aan de Rietwaard sloeg een viertal toe. Ze waren uren bezig, zo blijkt uit de uitzending. Uiteindelijk werden onder meer een scooter, een crossmotor en een quad meegenomen. De vier doen hun best onherkenbaar in beeld te zijn. Toch hoopt de politie dat er mensen zijn die de mannen herkennen. Ook komt ze nog graag in contact met de eigenaren van de garageboxen die nog geen aangifte hebben gedaan. Bureau Brabant wordt elke maandag om 18.15 uur uitgezonden bij Omroep Brabant. De uitzending wordt daarna elk uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.

