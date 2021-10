Grootste pompoenfestival van de Benelux is enorme hit na coronastilte

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De Pompoendagen blijken in trek.

Ze vonden het wel even spannend in Asten. Er waren maar liefst 20.000 pompoenen besteld en tientallen vrijwilligers hadden keihard gewerkt aan de mooiste creaties. Maar zouden de bezoekers het ook aandurven? Gelukkig bleek afgelopen weekend van wel. Duizenden bezoekers kwamen naar de Pompoendagen van het museum Klok en Peel.

Het is dit jaar de dertigste editie van de Pompoendagen. Het festival begon ooit heel klein met een idee van één van de vrijwilligers. "Die besloot om hier een kleine tentoonstelling te maken", zegt Ida Verhaar van het museum. "De bezoekers vonden het geweldig en nu is het heel erg groot geworden." Het is zelfs het grootste pompoenfestival van de Benelux inmiddels, met kwekers die de pompoenen speciaal voor het festival telen. Er zijn kunstenaars die allerlei pompoeninstallaties ontwerpen. Zo is kunstenares Inge Geurts verantwoordelijk voor heel veel creaties. "Zij kan het als geen ander", zegt Verhaar. "We hebben heel mooie opstellingen met pompoenen dit jaar."

"Het is ons best bewaarde geheim"

Maar er zijn ook successen die elk jaar terugkomen. Zoals het geheimzinnige kalebassenbos en de donkere plekken met allerlei verlichte pompoenkunst. "Het is ons best bewaarde geheim", zegt Verhaar lachend. Dat de Pompoendagen weer kunnen doorgaan, is een enorme opluchting. Vandaar het thema 'We'll meet again'. De pompoenadelaar bij het begin van de route verwijst naar de Amerikaanse troepen en het oorlogslied van Vera Lynn.

Het museum zoekt steeds meer de samenwerking met de rest van het dorp. Zo rijdt er dit jaar een treintje naar het centrum en kunnen kinderen zondag een Halloweentocht lopen. "In het begin was er nog geen sprake van Halloween", zegt Verhaar. "Maar het waaide uit Amerika over en het wordt steeds meer een onderdeel van het festival."

"We willen met het hele dorp optrekken."

Het pompoenfestival is nog steeds groeiende. "We zijn continu dingen aan het veranderen en aan het toevoegen", zegt Verhaar. En misschien doet in de komende jaren het hele dorp wel mee. "We willen heel graag samen met het dorp optrekken." De Pompoendagen in het museum Klok en Peel duren nog tot en met 31 oktober.

