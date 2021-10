Hélène Hendriks en Frank Lammers in nieuwe voetbalquiz

Hendriks en Lammers bij het Gouden Televizier-Ring Gala. vergroot

Op 5 november start op Veronica de nieuwe voetbalquiz The Bettle. Een quiz met een Brabants smaakje: de presentatie is in handen van de Bredase Hélène Hendriks en ook is er een prominente rol weggelegd voor oer-Brabo Frank Lammers en cabaretier Leo Alkemade uit Loon op Zand.

In de quiz nemen elke week twee teams, waarschijnlijk met bekende Nederlanders, het onder leiding van Frank Lammers en Leo Alkemade tegen elkaar op. Sportjournalist Kees Jansma doet ook mee: hij ziet er op toe dat er eerlijk wordt gespeeld. Vooruitblikken

In vijf rondes krijgen de teams voetbalvragen en opdrachten voorgeschoteld. In iedere ronde zijn gouden voetballen te verdienen. In de finale moet een teamlid vervolgens de ballen tegen een muur van lichtgevende vlakken schieten. Het team dat de meeste vlakken raakt, wint. Naast het spel wordt er in The Bettle vooruit geblikt op het komende voetbalweekend. Lammers en Alkemade doen iedere week een voorspelling over de uitslagen. The Bettle is vanaf vrijdag 5 november iedere week om 22.00 uur, na Veronica Inside, te zien op Veronica.

