Vluchtelingengezinnen aangekomen in Oisterwijk

In Oisterwijk zijn maandagavond zo'n honderd vluchtelingen aangekomen. Zij worden hier maximaal vier weken opgevangen in leegstaande vakantiehuisjes op vakantiepark De Reebok aan de Duinenweg.

Het gaat om 27 vluchtelingengezinnen. Door hen in Oisterwijk op te vangen, zou de druk in het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het Groningse Ter Apel - waar iedereen die in ons land voor het eerst asiel wil aanvragen zich moet melden - wat moeten verminderen.

Asielketen loopt vast

De enorme toestroom van asielzoekers in Ter Apel zou volgens RTV Noord te wijten zijn aan het feit dat veel landsgrenzen, die de afgelopen anderhalf jaar dicht waren vanwege de coronapandemie en waardoor internationaal reizen vrijwel onmogelijk was, nu weer open zijn. Dit betekent dat ook vluchtelingen weer kunnen reizen.

Daar komt bij dat ongeveer veertig procent van alle opvangplekken wordt bezet door zogenoemde statushouders: vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen en dus (voorlopig) in ons land mogen blijven. Zij zouden eigenlijk moeten verhuizen naar een huis, maar er zijn vanwege de krapte op de woningmarkt nauwelijks huurhuizen beschikbaar. Daardoor loopt de asielketen vast.

Slapen op stoelen of karton

Burgemeester Jaap Velema van Ter Apel luidde kort geleden de noodklok omdat de hoeveelheid asielzoekers in Ter Apel niet meer te behappen was. Op een gegeven moment bevonden zich daar 750 asielzoekers, terwijl er plek is voor 275 mensen.

Asielzoekers moesten in Ter Apel bij gebrek aan opvangplaatsen in kantoren van de IND slapen of op stoelen en stukken karton, meldde RTV Noord.

Dringend verzoek

Daarop deden de minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken een dringend verzoek richting de commissarissen van de Koning om opvangmogelijkheden te zoeken in hun provincie.

In Oisterwijk was ruimte in de vakantiehuisjes aan de Duinenweg, omdat het vakantiepark verhuist en deze huisjes daarom leeg staan. De vakantiehuisjes zijn volgens de gemeente klaar voor gebruik en alle faciliteiten zijn nog aanwezig.

Overleg met omwonenden

Sinds zondag werd de komst van de vluchtelingen in Oisterwijk voorbereid. De gemeente draagt zorg voor voedsel, verzorging, begeleiding, toezicht en beveiliging.

Buurtbewoners zijn volgens de gemeente via een brief geïnformeerd over de komst van de vluchtelingen. Er wordt nog een overleg met omwonenden gepland.