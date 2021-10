Boeren vrezen financiële strop als ophokplicht lang duurt: 'Scheelt tonnen'

Kippenboeren maken zich grote zorgen over de financiële gevolgen bij een langdurge ophokplicht. Dat blijkt uit een belronde van Omroep Brabant. Minister Carola Schouten van Landbouw stelde dinsdag een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit moet de verspreiding van vogelgriep tegengaan.

"De kippen lopen nu nog graag buiten, met het mooie weer", vertelt pluimveehouder Frank Rooijakkers uit Asten teleurgesteld. Hij is ook bestuurslid bij ZLTO Asten. Zijn 30.000 vrije uitloopkippen moeten het voorlopig doen zonder buitenlucht. "Elke dag liet ik ze nog buiten, het is heel jammer dat het nu niet meer kan."

Massale sterfte

Toch heeft hij begrip voor de maatregel. "Je wil geen massale sterfte. En dat ga je zien als je dieren vogelgriep krijgen", benadrukt hij. De pluimveehouder zag het nieuws al aankomen. "Het was een gevaarlijk jaar. We kregen steeds meer berichten van hobbybedrijven die besmet waren."

Nu raakt de maatregel boeren nog niet in de portemonnee. Als de ophokplicht langer gaat duren dan 16 weken, gaat het pluimveehouders wel pijn doen. Dat zit zo: volgens Europese regels mogen vrije uitloopeieren vanaf dan niet meer met dat label worden verkocht. Dan worden ze gedegradeerd tot scharrelei.

Faillissementen

"Een boer krijgt dan al snel drie cent minder voor een ei", verklaart Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). "Dat scheelt voor een gemiddeld bedrijf tonnen aan inkomsten. En dan dreigen faillissementen." Hij hoopt dat supermarkten daarna alsnog de volle mep willen betalen, om de boeren te steunen.

Ook Rooijakkers maakt zich zorgen over de prijzen op termijn. "Je bent dan niks meer aan het verdienen. Ik heb wel de investeringen gedaan, in grond bijvoorbeeld, maar krijg minder voor de eieren." Hij denkt bovendien dat de ophokplicht niet zomaar weg is. "Vorig jaar duurde het ook dertig weken. Dan vraag je je af of het interessant blijft om door te blijven gaan met vrije uitloopkippen."

Ook bij pluimveebedrijf Siemons in Roosendaal moeten de kippen weer de stal in. Daar krijgen ze begin november 19.000 vrije-uitloopkippen. "Als het weer zo lang gaat duren als vorig jaar, krijgen we een groot probleem. Dat pacht je de grond buiten voor niks. Daar maak ik me natuurlijk flink zorgen over", vertelt Andy Siemons. Hij vindt bovendien dat de overheid beter regionaal een ophokplicht kan invoeren, dan landelijk.

Ruimen

De maatregel werd dinsdag genomen naar aanleiding van een vondst van een zeer besmettelijke variant, de zogenoemde hoogpathogene vogelgriep (H5), bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). Die variant leidt tot ernstige ziekte of sterven bij vogels. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 36.000 dieren op dat bedrijf geruimd.

De ophokplicht raakt vooral pluimveehouders met vrije uitloop- of biologische eieren. Die hebben hun kippen immers buiten lopen. Scharrelkippen scharrelen wel rond, maar dit is meestal wel in de stal. Vanaf oktober vorig jaar gold in heel Brabant ruim acht maanden een ophokplicht.

