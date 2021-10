Dit is waarom speelgoed voor Sint en Kerstman dit jaar flink duurder wordt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Voor een speelgoed stuntstep betaal je straks waarschijnlijk bijna 40 procent meer

Wacht niet te lang met de inkopen voor pakjesavond en de kerstdagen. Daarvoor waarschuwt speelgoedimporteur Toi-Toy in Eindhoven, een van de grootste spelers op de markt. Door een groot tekort aan grondstoffen voor het maken van speelgoed én een nog altijd flink ontregeld zeecontainertransport dreigt er een tekort op de speelgoedmarkt. Daardoor kan precies hetzelfde speelgoed straks tot wel vijftig procent duurder zijn.

''Dit is bijvoorbeeld ons dinosaurus-assortiment. Een heleboel hebben we wel, maar bepaalde schappen zijn ook niet gevuld'', verzucht Ruud Schaay van Toi Toys in Eindhoven terwijl hij ons rondleidt door de 800 vierkante meter tellende showroom. ''Er is keus, maar wel minder.'' Het bedrijf levert speelgoed aan de grotere speelgoedwinkels, Action, Blokker en supermarkten in heel Europa. Deze grote ketens komen persoonlijk 'winkelen' in de showroom en bestellen dan pallets vol van een bepaald speelgoed. Waar de winkels voorlopig nog vooruit kunnen met de oude voorraad, heeft de grote importeur nu al last van de schaarste op de markt.

''Bepaalde artikelen worden eigenlijk te duur voor wat wij vinden dat de juiste prijs in de markt is.''

Het grootste gedeelte van het geïmporteerde speelgoed komt uit China. Normaal gesproken heeft het bedrijf tweeduizend verschillende producten op voorraad, maar vanwege de toegenomen prijzen voor het transport over zee heeft het bedrijf ervoor gekozen om slechts de helft van al het speelgoed op voorraad te hebben: alleen de bestverkopende spullen. En dat betekent lege schappen, zowel in de showroom als in het magazijn. Dat niet alleen. Ook zijn de grondstoffenprijzen voor aluminium, plastic en karton en de flink duurder geworden. Dat alles gaat uiteindelijk ook de consument in de portemonnee voelen, weet ook Schaay. ''Bepaalde artikelen worden eigenlijk te duur voor wat wij vinden dat de juiste prijs in de markt is.''

''Waar deze step nu voor 39.95 euro in de winkels ligt, zal dat straks 55 euro of zelfs iets meer zijn.''

Volgens de groothandel moeten we rekening houden met een prijsstijging tot wel vijftig procent. We nemen als voorbeeld een aluminium stuntstep. ''De grondprijs van aluminium is sterk gestegen en er passen er niet zoveel van in een container waardoor de transportkosten dus ook flink stijgen. Waar deze step nu voor 39.95 euro in de winkels ligt, zal dat straks 55 euro of zelfs iets meer zijn.'' Een prijsstijging dus van 37,5 procent. Hij heeft nog wel een tip voor de Sint en de Kerstman. Bestel je cadeaus nu alvast, dan betaal je waarschijnlijk nog de oude prijs. Wacht je te lang? Dan heb je waarschijnlijk minder keus en betaal je flink extra.

