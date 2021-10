Mees (10) zorgt voor regenboogzebrapad in Zundert: 'Ik ben echt heel trots'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Mees (11) zorgt voor regenboogzebrapad in Zundert: 'Ik ben echt heel trots'

Wel een bloemencorso, een Vincent van Goghcentrum en de aardbeienfeesten, maar nog steeds geen regenboogzebrapad. Dat is toch niet meer van deze tijd, dacht de 10-jarige Mees uit Achtmaal. Als lid van de Kinderraad maakte hij zich sterk voor de goede zaak. En met succes, want dinsdag werd het eerste regenboogzebrapad in Zundert officieel in gebruik genomen.

Mees Frijters, leerling uit groep acht, kwam op het idee tijdens een van de lessen over de regenbooggedachte in de klas: "Ik vond dat interessant en belangrijk. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en ook gelijk behandeld worden. Om hier aandacht voor te vragen zijn er op veel plekken regenboogzebrapaden, maar hier nog niet."

Het regenboogzebrapad bij basisschool De Zonnebloem (foto: Erik Peeters) vergroot

Dat heeft Mees dus maar eens mooi voor elkaar gekregen. De kleurrijke oversteekplaats ligt voor de ingang van basisschool De Zonnebloem aan de Burgemeester Manderslaan in Zundert. Mees en burgemeester Joyce Vermue onthulden dinsdag het bordje bij het zebrapad dat is ontworpen door de Kinderraad. 'Wij zijn allemaal gelijk en bijzonder', luidt de tekst die erop staat.

"Ik ben ontzettend enthousiast. Ik vind het zo mooi om te zien dat onze eigen kinderen en in het bijzonder Mees met dit idee is gekomen. Het werd meteen door iedereen omarmd. Ik ben blij dat we dit zo snel hebben kunnen realiseren", aldus burgemeester Vermue. Nog meer ideeën

De Kinderraad werd in september geïnstalleerd in Zundert. Het regenboogzebrapad is het eerste voorstel dat ook echt is uitgevoerd. Vermue: "Ik ben heel benieuwd waar de kinderen in de toekomst nog meer bedenken." Mees geniet dinsdag alvast volop van zijn eerste succes: "Ik ben echt heel trots."

