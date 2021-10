Bredase bevroren beha als ludieke jubileumactie: 'Het was een hoop gedoe!'

Een massief ijsblok van 120 kilo met daarin een ingevroren beha. Een bijzonder beeld op het eerste gezicht als je de lingeriewinkel van Nathalie en Sharon binnenloopt. Maar het blok ijs staat daar ter ere van het 25-jarig bestaan van hun winkel. Raad je wanneer de bh eruit valt? Dan win je een jaar lang gratis lingerie.

“Wij proberen altijd overal de humor ervan in te zien”, grinnikt Nathalie. “Dat is echt typisch ons. Mijn zusje en ik blijven ook altijd rustig als dingen tegenzitten. Dat is ook waarom we al 25 jaar lang zo goed gaan met onze lingeriewinkel.”

Nathalie Richheimer is de eigenaresse van lingeriewinkel Naron in Breda. Vandaag precies 25 jaar geleden begon ze samen met haar zusje Sharon hun geliefde winkel. Een mijlpaal die gevierd moest worden. En dus kwamen de zusjes met de ludieke actie om een BH in een groot, massief blok ijs te stoppen. Raad je het tijdstip en de dag waarop de BH uit het ijs valt? Dan win je een jaar lang gratis lingerie.

“Het was nog een hoop gedoe joh, dat blok ijs”, lacht Nathalie. “Het weegt 120 kilo! En dat moesten we op een plateau in de winkel zien te krijgen.” Uiteindelijk lukte het om met twee man het blok te verplaatsen. “Hij staat nu bij de deuropening, dus het is niet te warm. En we hebben ook niks bijzonders gedaan aan de temperatuur in de winkel.”

Nathalie vertelt trots hoe mensen uit heel Nederland en zelfs België naar haar winkel komen. “Samen met mijn zus hebben we in al die jaren naamsbekendheid opgebouwd. Vanochtend reden we samen naar de zaak en toen keken we elkaar aan en kwam ineens het besef. 25 jaar lang zijn we al bezig. Het is zo snel gegaan”, lacht Nathalie. De zusjes hebben veel meegemaakt in die jaren. “Een hoop tegenslagen en toestanden. De coronacrisis is nog steeds voelbaar, maar we hebben ook ontzettend veel leuke dingen meegemaakt.”

Tot vanavond 23:59 kunnen deelnemers via alle kanalen van lingeriewinkel Naron een dag en tijdstip doorgeven waarop de BH misschien wel uit het blok kan vallen.