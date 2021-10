Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ratten teisteren straat in Breda: ‘Bang dat kinderen worden gebeten’

Ratten op straat of zelfs in de gordijnen. Bewoners van de Maarten de Vriesstraat in Breda worden geteisterd door rattenoverlast. De problemen spelen al een jaar, maar de woningbouwvereniging zou volgens buurtbewoners niets doen. "Straks vallen die beesten ons aan.”

"Hier uit dit gat komen ze", vertelt Corné Schevers, terwijl hij naar een stapel losse stenen wijst. Het ongedierte is vooral in de schemering te zien. "We zijn bang dat ze straks binnenkomen. Onze grootste angst is dat ze kleine kinderen gaan bijten. Een rat in het nauw bijt!"

"Zo groot als katten hebben we ze gezien."

"Het zijn geen kleine beesten", benadrukt Corné. "Zo groot als katten hebben we ze gezien", beweert hij. Hij zegt dat hij elke avond zeker vijf ratten voorbij ziet lopen in de straat. "We zijn het beu!" Ook bewoonster Demi Priest is er niet gerust op. “Ik heb ook een kindje van anderhalf. Dus dat is niet zo fris”, zegt ze met een vies gezicht. “Ze kunnen je ook aanvallen. We spelen bijna niet meer buiten.” Kim van Vugt stond een paar weken geleden nog te gillen. Ze woont in een aangrenzende straat. De vrouw had een muis in haar gordijnen zitten. “Dus ik ging er met mijn dochter achteraan”, schatert ze. “We hebben er heel veel last van! De overlast is enorm.” Omroep Brabant heeft dinsdag vragen gesteld aan WonenBreburg over de overlast. Een dag later staat er een ongediertebestrijder op de stoep. "Dat is geen toeval. Pas nu we de pers inschakelen komt er actie", meent Schevers. "Ik heb dit al een jaar geleden gemeld. Ze hebben tot nu toe niks gedaan."

"We nemen dit probleem heel serieus."

WonenBreburg spreekt tegen dat het probleem al een jaar geleden gemeld is. "Eind vorig jaar hebben we wel een melding gehad. Begin dit jaar hebben we onderzoek gedaan. Toen is er waarschijnlijk niks aangetroffen.” De meldingen zouden toen bovendien veel minder ernstig zijn geweest dan nu. "We nemen dit probleem heel serieus. Na een nieuwe melding hebben we een spoedmelding gemaakt." Voor Schevers en enkele andere buurtbewoners is de komst van een rattenbestrijder niet genoeg. Ook de ondergrondse vuilcontainers in de straat zouden verplaatst moeten worden. “Daar wordt veel rotzooi naast gegooid. Daar komen ze juist op af!”

“We willen weer rustig slapen.”

Voor de gemeente Breda is het verplaatsen van deze containers dan weer geen oplossing. De gemeente zegt na de eerste klachten vorig jaar al vangkisten geplaatst te hebben bij de containers. “Verschillende kisten zijn daar na verloop van tijd op onverklaarbare wijze verdwenen”, meldt een woordvoerder. Die zijn weer vervangen en volgens de gemeente zijn er nu enkele ratten gevangen. “Verder proberen we er op te sturen dat mensen daar geen afval dumpen.” Een rattenbestrijder heeft woensdagmiddag in de straat gekeken en gaat nu een advies opstellen voor de woningbouw. De bewoners hopen vooral op rust. Schevers: “Nu is het geen fijn gevoel. We willen weer rustig slapen.”

Corné Schevers is er klaar mee (foto: Raymond Merkx). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.