Gezochte man (22) opgepakt, perrons op station Den Bosch weer vrijgegeven

Op station 's-Hertogenbosch waren perron 6 en 7 woensdagmiddag tijdelijk ontruimd vanwege een 'verdachte situatie'. De politie was op zoek naar iemand die in een trein zou zitten. Hij had gedreigd en droeg mogelijk een vuurwapen bij zich. De 22-jarige verdachte is uiteindelijk aangehouden in een trein bij station Amsterdam Amstel. Hij bleek geen vuurwapen bij zich te hebben.

Alle binnenkomende treinen vanuit Amsterdam werden in Den Bosch doorzocht. Volgens onze correspondent liep de politie op het station rond met kogelwerende vesten. Zeker tien treinen zijn onderzocht, aldus onze correspondent. De reizigers mochten pas uitstappen zodra duidelijk was dat de verdachte man niet aan boord was. Rond kwart voor twee is de politie gestopt met de controles. 'Vermoeden'

De politie kreeg een melding over de mogelijke vuurwapendrager, laat een woordvoerster weten. Het gaat om een vermoeden, benadrukte zij. Eerder op de dag werd al een trein die vanuit Amsterdam was vertrokken doorzocht op het station. Dat leverde geen verdachte op. Kogelwerende vesten

De agenten in Den Bosch droegen kogelwerende vesten. "Dat is altijd zo bij een vermoedelijke vuurwapensituatie", licht de woordvoerster toe.

