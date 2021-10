Perron ontruimd op station Den Bosch, politie met kogelwerende vesten

Op station 's-Hertogenbosch zijn perron 6 en 7 ontruimd, vanwege een 'verdachte situatie'. Volgens onze correspondent loopt de politie rond met kogelwerende vesten. De politie is op zoek naar iemand die in een trein zit.

Volgens de woordvoerder van de politie zou er 'een verdacht persoon' in een trein zitten. "We controleren meerdere treinen, tot er meer duidelijk is."

De politie kreeg iets voor half twaalf een melding binnen van een verdachte situatie in een trein die vanuit Amsterdam naar Den Bosch onderweg was. De trein wordt onderzocht.