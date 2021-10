Koning Willem-Alexander bezoekt Eindhovense volkswijk: ‘Relaxte vent'

Koning Willem-Alexander bracht donderdagochtend een verrassingsbezoek aan de Eindhovense volkswijk de Bennekel. Zes jaar geleden deed hij dat ook. Nu kwam hij terug om te kijken hoe het met de buurt gaat. "Het is hier geen achterstandswijk", drukt een bewoner de vorst op het hart.

Ook al was het bezoek niet aangekondigd, de komst van de majesteit bleef geen geheim in de wijk. Tientallen mensen snelden naar het wijkcentrum om een glimp op te vangen van Willem-Alexander. “Ik heb twee uur gewacht om op de foto te kunnen”, zegt een buurtbewoner. Het geluk straalt van hem af. “Dit moment ga ik nooit meer vergeten.” Een paar jonge kinderen mochten zelfs een boks ontvangen van de koning.

Om stipt tien over halfelf begon het verrassingsbezoek. Allereerst stond een training van Bennekel United op het programma. Dat is een project van PSV. De club laat geselecteerde jongens uit de wijk voetballen. Ze moeten dan ook iets voor de wijk terugdoen. “Wie van jullie wil er profvoetballer worden?”, vroeg de koning aan de jonge kinderen. Alle handen gingen omhoog. “Heel goed!” Een schaterlach van de vorst volgde.

Daarna stond een wat serieuzer gesprek op het programma. Willem-Alexander sprak over het PSV-project met enkele oud-deelnemers. “Voetbal heeft me gemotiveerd om een sportopleiding te volgen. Ik heb daar geleerd om voor een groep te durven staan”, vertelde Rensel Bryson trots. “Ik geef nu les op een basisschool.” De koning reageerde: “Heel mooi dat het in je zat en dat het zo naar buiten is gekomen.”

“Het is echt een relaxte vent”, zei Rensel achteraf. Willem-Alexander ging ook in gesprek met buurtbewoners. Zo ook met de uiterst nuchtere Ria Muller (76) die haar hele leven al in de wijk woont. “Het is een gewone meneer, klaar is Kees! Ik word er niet zenuwachtig van. Hij gaat ook gewoon naar het toilet, net als ik”, lacht ze.

Probleemwijk

De Bennekel was één van de veertig 'Vogelaarwijken'. Dit zijn probleemwijken volgens een lijst die voormalig woonminister Ella Vogelaar in 2007 vaststelde. De wijk kampte al jaren met maatschappelijke problemen. Verschillende projecten werden opgestart om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Volgens bewoonster Muller heeft dat geholpen. “We zijn geen achterstandswijk. De buurt gaat echt vooruit. Dat vond de koning trouwens ook!”

Het bezoek van de koning duurde ruim drie uur. Rond één uur ging het staatshoofd er na zes gespreksrondes en een stevige zwaaipartij weer vandoor. Het is een opvallend oranje dag voor Brabant, want de majesteit ging donderdagmiddag ook nog naar Deurne. Hij opende daar de nieuwe fabriekshal van de elektrische bussenfabrikant Ebusco.

Dit tweede bezoek aan de Bennekel had overigens vorig jaar al plaats moeten vinden, toen was het vorige bezoek precies vijf jaar geleden. Door alle coronabeperkingen kon het toen niet doorgaan.