Hier zijn 94 van de 100 mensen gevaccineerd: 'Aandringen hoefde niet eens'

Christianne scant een QR-code in haar kroeg. vergroot

Met een coronavaccinatiegraad van 94 procent onder alle volwassenen, is Alphen-Chaam de Brabantse recordhouder: geen enkele andere gemeente haalt zo'n hoog percentage. Alphen-Chaam is trots, maar tegelijkertijd nuchter over de 'prestatie'.

Ron Vorstermans Geschreven door

De markt in Alphen-Chaam is niet druk woensdag. Maar de mensen die er wél zijn en door onze verslaggever worden aangesproken, zijn allemaal gevaccineerd. “Natuurlijk”, zegt een vrouw. “Ik ken niemand hier die niet gevaccineerd is."

"Het moet, hè? Dat snappen de mensen hier wel."

En dan rijst de vraag: waarom nou precies? “Misschien heeft het te maken met het feit dat Alphen-Chaam in het begin van de coronacrisis hard getroffen werd. Als je dan geen prik haalt, ben je gek", zegt dezelfde vrouw. Klare taal. Veel andere bewoners op de markt willen er enkel naar gissen. Zo ook Christianne de Beer. Ze staat al veertig jaar achter de bar in café Het Wapen van Chaam. Koffie serveren, biertjes tappen: ze is alles gewend, maar QR-codes scannen was wel even wennen. Wennen, ja, maar ze vindt het absoluut niet erg om te doen. Ze heeft nog geen discussie meegemaakt. “Nee, het moet, hè? Dat snappen de mensen hier wel. Meestal komen ze al gelijk met de telefoon binnen. Als we hier een feestje hebben, doen ongevaccineerden gewoon een test. Er wordt hier bijna nooit iemand geweigerd.”

"We hebben niet eens echt hoeven aandringen."

In het gemeentehuis zijn ze trots. Wethouder en (derde) locoburgemeester Erik Wilmsen vindt het geweldig, zegt hij. “Dat ze er zich hiertoe bereid vinden is fantastisch. We hebben niet eens echt hoeven aandringen, al heeft de burgemeester veel oproepen gedaan op sociale media en brieven verstuurd.” Maar waar komt het nou door? “Ik durf het niet te zeggen. Misschien het boerenverstand. Het verrast me niet.” LEES OOK: Meeste coronaprikken nog steeds in gemeente Alphen-Chaam, Altena onderaan

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.