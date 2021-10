Nu al bouwen voor de carnavalsoptocht: 'Hopelijk is het niet voor niets'

Hoewel het spannend is of er in 2022 uitgebreid carnaval gevierd kan worden, is een aantal bouwclubs in Schaijk al volop aan de gang met het bouwen van bijzondere, grote carnavalswagens voor de Moeslandse optocht van eind februari. "Het voelt weer lekker", aldus een van de bouwers.

In de bouwhal van CV Goei Knoei wordt hard gewerkt. De leden bouwen een grote wagen voor de optocht over vier maanden. Er is al steeds beter te zien hoe de wagen voor komende carnaval er uit gaat zien. Er wordt volop gegaasd en ook het eerste papier-maché wordt al op de koppen geplakt.

“Het voelt wel weer lekker”, zegt Ivo Leenders vanaf een steiger. “Maar in het begin was het wel wennen. Bij de eerste vergadering vroegen we ons af of we wel zo groot moesten bouwen. Maar we gaan er weer met zijn allen voor.”

“Het bouwen zit ons in het bloed. Je bent ermee opgegroeid, je weet niet beter”, zegt Leenders. Daar is collega-bouwer Michel Berkemans het helemaal mee eens. “Vroeger als klein menneke zag ik al die grote wagens. Dat wilde ik zelf ook kunnen.”

Sommige clubs afgehaakt

Schaijk heeft een van de grotere optochten in de regio. Maar of er weer net zoveel wagens meedoen als andere jaren is nog maar de vraag. Dat carnaval een lange tijd stil heeft gelegen door corona kan ervoor gezorgd hebben dat sommige bouwclubs zijn afgehaakt, denkt Wouter Spijkers van Stichting Carnaval De Moeslanden. “We weten van een aantal clubs dat ze gaan bouwen, maar van sommigen hebben we nog niks gehoord”, zegt hij.

Maar hoopvol zijn ze nog wel in Moeslandse carnavalsstichting. “Schaijks bloed is echt carnavalsbloed. Dus ik hoop dat het meevalt. Maar weten doen we het nog niet”, zegt Spijkers.