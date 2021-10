Toeslagenaffaire: vrouw uit Veghel hoeft haar huis niet uit

Een vrouw uit Veghel en haar twee minderjarige kinderen hoeven hun huis niet uit. Dat heeft de rechter woensdag beslist. De vrouw is slachtoffer van de toeslagenaffaire waarbij de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag heeft teruggevorderd. De Belastingdienst moet nu van de rechtbank aan de vrouw een voorschot van ruim zevenduizend euro betalen, zodat ze voorlopig haar vaste lasten kan betalen en niet haar huis uit moet.

"Het gezin heeft nu een aantal maanden rust", zegt advocaat Pejman Salim namens de vrouw, die liever anoniem blijft. "Het is heel heftig als je elke maand in spanning zit of je je huis wel of niet uit moet. Dat gaat al maanden op deze manier. De rechter heeft nog geprobeerd dat we eerst samen met de Belastingdienst tot een oplossing zouden komen. Dat is helaas niet gelukt."

Zonder kinderopvangtoeslag was het voor de vrouw lastig om in haar levensonderhoud te voorzien. Ze moest geld lenen van een oom en vreesde zelfs voor uithuisplaatsing van haar kinderen. Om te voorkomen dat de vrouw verder in financiële problemen komt, ontvangt ze van de Belastingdienst direct een voorschot van 7130, 40 euro voor de huur van haar woning, energielasten en kosten van een leaseauto voor de maanden tot en met december van dit jaar.

Compensatie

De Veghelse is als slachtoffer van de toeslagenaffaire al deels gecompenseerd. Over de jaren 2016, 2017 en 2018 eiste de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terug. De schade werd door de Belastingdienst in eerste instantie gecompenseerd met een voorschot van 30.000 euro. In maart 2020 werd na een herbeoordeling het voorschot verhoogd naar 47.346 euro. Dat gebeurde nadat de Belastingdienst had erkend fouten te hebben gemaakt. Salim: "Mijn cliënt had steeds het gevoel dat de fout bij haar lag, terwijl dat niet zo was. Ze was ongewild in de schulden geraakt, maar niemand geloofde dat in eerste instantie. Dat is absoluut geen fijn gevoel."

Werkelijke schade

In augustus vroeg de vrouw bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) om een herbeoordeling van haar werkelijke schade. Die adviseerde een voorschot van 5000 euro aan immateriële schadevergoeding. De Veghelse is het niet eens met de hoogte van dit bedrag en wil bovendien een aanvulling voor de materiële schade. In november wordt in een hoorzitting meer duidelijk over de hoogte van de werkelijke schade.

