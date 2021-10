Advocaat uit Helmond krijgt prijs voor haar rol in toeslagenaffaire

Advocaat Eva González Pérez (foto: Omroep Brabant). vergroot

Advocaat Eva González Pérez uit Helmond is door de Landelijke Cliëntenraad onderscheiden voor haar rol in het onthullen van de toeslagenaffaire. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van mensen met een uitkering. Het is volgens de belangenorganisatie 'volledig op het conto van González Pérez te schrijven dat het toeslagenschandaal boven tafel is gekomen'.

Donderdagochtend kreeg de advocaat daarom de RoeteRing uitgereikt. Een onderscheiding die is vernoemd naar Else Roetering, een van de oprichters van de belangenorganisatie.

González Pérez staat tientallen gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire bij. Volgens de jury die de prijs heeft toegekend, was het de Helmondse advocaat die politieke hoofdrolspelers in de onthulling, zoals Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (destijds CDA) en Renske Leijten (SP), over het schandaal benaderde. Ook hield zij contact met journalisten van RTL Nieuws en Trouw die zich vastbeten in de zaak. "Zowel de Kamerleden als de journalisten worden regelmatig geroemd om hun rol bij de onthulling van het toeslagenschandaal", aldus de jury. "González Pérez is op de achtergrond gebleven en zit daar niet mee."

"Wikkel het netjes af. Ik rust niet totdat dát is gebeurd."

