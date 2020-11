'Het onrecht dat deze ouders is aangedaan', advocate als eerste gehoord over toeslagenaffaire

Advocate Eva Gonzalez Perez (foto: Merlin Daleman) vergroot

Advocate Eva Gonzalez Perez uit Helmond is maandag de eerste die haar verhaal kan vertellen aan de commissie die het onderzoek doet naar de toeslagenaffaire. De affaire waarbij de Belastingdienst onterecht de kinderopvangtoeslag stopzette bij tal van ouders, die daardoor in grote financiële problemen raakten. De advocate bracht de zaak aan het rollen door de kwestie aan te kaarten bij CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Janneke Bosch Geschreven door

Maandag verschijnt Gonzalez Perez voor een parlementaire ondervragingscommissie, die mensen onder ede kan horen. De Helmondse is de eerste die mag komen praten: het waren de dossiers van de ouders die zij bijstaat, die de zaak aan het rollen hebben gebracht. Op deze zondagmiddag is ze druk bezig de hoorzitting voor te bereiden.

Maandag hoopt ze vooral voor het voetlicht te brengen wat voor onrecht deze ouders is aangedaan en dat de overheid niet op deze manier met haar burgers om had mogen springen, vertelt ze.

“Ik probeer morgen uit te leggen wat zes jaar aan strijd, voor verdriet en onmacht hebben veroorzaakt bij deze ouders. En alles leidt daarbij tot de kern dat er een fatsoenlijke overheid moet zijn, die fatsoenlijk met haar burgers omgaat. En dat op momenten dat dat niet lukt, er op een integere manier naar een oplossing moet worden gezocht. Dat is hier allemaal niet gebeurd.”

"Hoe kan het nou dat iemand niet eens weet wat hij fout doet? Dat is gewoon Kafka."

Wat inmiddels de toeslagenaffaire is gaan heten, begon met een aantal dossiers op het bureau van Gonzalez Perez. En de advocate bekijkt het nog steeds zo simpel mogelijk: het stopzetten van de toeslagen had nooit mogen gebeuren. “Dat is gewoon tegen de wet. Je moet opschorten en dan moeten mensen de gelegenheid krijgen om stukken aan te leveren. En zelfs als dan blijkt dat er dingen missen, dan nog is er rechtsbescherming voor mensen. Mensen moeten kunnen appelleren.”

Dat is ook altijd haar insteek geweest. “Ik ben destijds begonnen met ‘niet stopzetten, maar opschorten’, dat was mijn riedel. Want hoe kan het nou zo zijn dat iemand niet eens weet wat hij fout doet? Dat is gewoon Kafka. Dat kan niet zo zijn.” En ondanks het feit dat de toeslagenaffaire nog veel groter bleek dan de dossiers die op Gonzalez Perez’ bureau liggen, blijft ze kijken naar de mensen die zij vertegenwoordigt. “Dit is mijn dossier. Mijn stopzettingsdossier. Ook al is nu heel de wereld erbij betrokken.”

"Ik ben al twintig jaar advocaat, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Het heeft jaren gekost om de onderste steen boven te krijgen, we zijn inmiddels zes jaar verder. “Al naar gelang de jaren voorbij gaan, kom je echt van alles tegen. Ik voelde me soms net een rechercheur”, herinnert de advocate zich. van onderzoeken die haar cliënten volledig vrij pleitten, tot stukken die achtergehouden bleken te worden in haar dossier.

“Ik ben al twintig jaar advocaat, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.” De Ombudsman, de kinderombudsman, Kamerleden Pieter Omtzigt en Renske Leijten doken op de zaak. En dat hielp. “Kamerleden stellen dan vragen en dan komen er steeds meer antwoorden.” Eindelijk, want: “Ik kreeg nooit antwoord op mijn vraag: wat zijn we hier aan het doen?”

"Mijn cliënten zijn gewoon met een stempel meteen op de fraudelijst komen te staan."

Gonzalez Perez hoopt dan ook dat deze parlementaire ondervragingscommissie iets kan doen om antwoord te vinden op die vraag. “Ik hoop dat deze commissie een soort foto wil maken van wat er gebeurd is. En ik hoop dat die foto dan heel scherp gemaakt kan worden.” Zodat misstanden als deze voortaan voorkomen kunnen worden. “Mijn cliënten zijn gewoon met een stempel direct op de fraudelijst komen te staan.”

Eva Gonzalez Perez heeft 38 dossiers bij de rechtbank ingebracht. Haar cliënten zijn inmiddels allemaal gecompenseerd.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.